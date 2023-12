Una fianza de casi tres millones impide a Prezero dejar el servicio de basuras de Zamora

La empresa Prezero depositó una fianza de casi tres millones de euros cuando hace menos de dos años asumió el servicio municipal de recogida de basuras y limpieza viaria de la ciudad y esa cantidad de siete dígitos es garantía de que, pese a las desavenencias con los técnicos municipales, la Unión Temporal de Empresas no va a dar la espantada y seguirá prestando el servicio hasta que finalice el periodo de vigencia del contrato, en el año 2030. Ese es al menos el argumento que ofrece el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, para despejar dudas sobre los "rumores" de los que se hizo eco el grupo Zamora Sí de que Prezero estaría intentando dejar la concesión a raíz del expediente que le ha abierto el Ayuntamiento de Zamora por incumplir lo contemplado en el pliego de condiciones del contrato. Al respecto, Guarido no tiene dudas de que el expediente abierto a la concesionaria de la recogida de basuras y la limpieza viaria acabará con una sanción económica a Prezero.

"Se podrá rebajar o no pero parece evidente que el expediente va a acabar en una sanción", ha declarado el alcalde a preguntas de los periodistas sobre el expediente sancionador, denominado "de penalidad", que plantea inicialmente una multa de casi 400.000 euros a la concesionaria.

Guarido ha recordado además que, frente a los comentarios informales de que la empresa quiere dejar de prestar ese servicio el Ayuntamiento no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto. Asimismo, ha considerado que es improbable que lo haga porque para eso existe esa fianza millonaria que se utiliza como garantía de que la concesionaria va a cumplir con el tiempo de vigencia del contrato, ya que en caso contrario se le puede incautar ese dinero. Al respecto, ha subrayado que la fianza es "muy considerable" debido a que se trata de un contrato de un valor económico muy alto, de cerca de 44 millones de euros, por lo que es una cantidad que entra dentro de lo normal para un servicio de esa cuantía. "Lo que pretenden las fianzas es dar una garantía de que el contrato se va a cumplir", ha señalado el alcalde.

El máximo responsable municipal ha explicado que una vez abierto el expediente sancionador se está ahora en la fase de escuchar las alegaciones que pueda hacer la empresa para que los técnicos las valoren, por si de ellas pudiera derivarse que la sanción no fuera tan grande. El alcalde ha subrayado que, con el equipo de Gobierno que él preside, el Ayuntamiento de Zamora está "en la buena dirección" de vigilancia de los contratos municipales para sancionar a las empresas que incumplen, algo que debiera ser "lo normal" pero que no ha sido así con otros alcaldes.

El máximo responsable municipal enmarcó el expediente dentro de "la normalidad en un contrato de este tipo, tan cuantioso, que tiene tantos detalles, tanta maquinaria y tantos trabajadores", ha manifestado Guarido, que ha puesto de relieve que "este ayuntamiento vigila todos los contratos, esto no es la época de otros equipos de Gobierno en los que se miraba siempre para otro lado o no se vigilaba". Ha agregado que lo sucedido en Parques y Jardines, lo que ha pasado con la anterior concesionaria de la limpieza y con la actual revela que "este equipo de Gobierno vigila los contratos y si hay incumplimientos se sancionan, lo que no era normal era lo que pasaba antes".

Motivos de la multa

La sanción, equivalente al 0,9% de la cuantía global del contrato, se ha justificado porque la empresa no ha incorporado todos los vehículos ofertados, ni ha acometido el soterrado de contenedores previsto en el casco antiguo, además de que la intensidad de limpieza no es la prevista en su oferta y se incumple el compromiso de aumentar la frecuencia de recogida en los contenedores de residuos selectivos, lo que provoca que "la calidad de la limpieza sea deficiente", según el expediente elaborado por los técnicos municipales. También señala que Prezero no ha puesto a disposición del Ayuntamiento las herramientas de control ofertadas en el contrato, ni ha financiado las auditorias de calidad a las que le obligaban las bases de la contratación, lo que dificulta el control del servicio.