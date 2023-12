La semana previa a la Navidad llega cargada de espectáculos y cultura en Zamora. ¡Participa en nuestros sorteos y gana entradas para todos estos espectáculos!

El jueves 21 a las 20:30 horas el Teatro Principal ofrece el concierto de _Juno dentro del "_limbo tour 2023". En esta ocasión la banda presenta su segundo disco, _BCN747, sus canciones se centran en el mundo que les rodea y las ciudades que visitan: Londres, Ámsterdam, México, Los Ángeles… y fruto de esos viajes nacen estas canciones cargadas de desencanto, preguntas sobre el origen y el futuro de los seres humanos, pero también de rabia por los errores de nuestros antepasados.

El viernes 22 el Teatro Ramos Carrión nos trae ambiente navideño con "Everybody needs some Christmas". La compañía The Blue Brothers llega a Zamora con un espectáculo navideño para toda la familia, donde se interpretan los temas principales del mítico dúo Blues Brothers, mezclando humor, interacciones con el público, danza y la mejor música en vivo con un trasfondo navideño alentado por una formación de coro góspel.

El sábado 23 el Teatro Principal programa, esta vez fuera de su sede, en la Iglesia de San Vicente, ofrece la representación "Sor Marcela de San Félix", una obra en la que verso, canto y música se conjugan en un intento de aproximarse al ambiente recogido pero también festivo y gozoso que propiciaban las piezas líricas y dramáticas de la autora.

Finalmente el martes 26 en el Teatro Ramos Carrión el espectáculo y la magia van de la mano en Circo de las Estrellas. Una original mezcla de teatro, circo y cabaret con una cuidadosa selección de profesionales del entretenimiento.

Además, los mejores estrenos de la Navidad pueden disfrutarse en Multicines Zamora. Esta semana la película recomendada es "La sociedad de la nieve", la obra de Juan Antonio Bayona narra una de las historias más impresionantes del siglo XX, la historia del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes, una tragedia que ya recogió la mítica película "Viven". La cinta, seleccionada para representar a España en los Oscars® 2024, está basada en el libro "La sociedad de la nieve", de Pablo Vierci. También en cartelera "Champions", protagonizada por Woody Harrelson, una divertida y conmovedora historia de un antiguo entrenador de baloncesto de ligas menores que, tras una serie de malas decisiones, recibe la orden judicial de dirigir a un equipo de jugadores con discapacidad intelectual. Otros títulos que se pueden disfrutar estos días son "Anatomía de una caída", "Wonka", "Ocho apellidos marroquís", "Momonsters: La película", o "Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes".

