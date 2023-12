La respuesta de Renfe ante la preocupación de los usuarios de AVE de Zamora, sin billetes a partir del 9 de enero

Falta menos de un mes y los viajeros habituales del AVE que viven en Zamora y acuden con frecuencia a Madrid para trabajar aún no saben qué días ni a qué horas podrán desplazarse en tren cuando terminen las vacaciones navideñas. El malestar, que la plataforma de usuarios del AVE de Zamora ha mostrado a través de sus redes sociales, lleva a algunos de sus integrantes a plantearse si merece la pena seguir viviendo en la ciudad del Duero y trabajando en Madrid por la incertidumbre que encuentran constantemente en la compra de billetes y abonos.

Cuando no tienen problemas con los descuentos por ser viajeros frecuentes los encuentran con que no hay plazas habilitadas para ellos y en algunos casos, como es el de la última denuncia, el escollo viene derivado de que a 27 días vista aún no hay disponibles billetes para viajar entre Zamora y Madrid o entre Zamora y Galicia a la vuelta de las vacaciones navideñas. Actualmente, en la página web de la Renfe no hay ni un solo billete disponible en los trayectos de la línea Madrid-Galicia a partir del 9 de enero, ni para viajeros frecuentes ni para esporádicos. "El trayecto consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos o bien no existe conexión directa, por favor inténtelo más adelante y disculpe las molestias", responde la empresa pública ferroviaria cuando alguien intenta formalizar algún billete del AVE entre Madrid y Galicia que pasa por Zamora en fecha posterior a la del 8 de enero de 2024. Ante esa situación, la plataforma del AVE de Zamora lamenta que aún no sepan que va a pasar con los abonos a partir del 9 de enero. "Esto no permite planificarse a menos de un mes vista, habrá que plantearse volver a vivir en Madrid", afirman a través de la red social X en la que apelan al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, a la Subdelegación del Gobierno en Zamora, a la Junta de Castilla y León y a Renfe para que se solvente el problema, que no tienen otras líneas ferroviarias como las que conectan Madrid con Valladolid o León.

Respuesta de Renfe

Una portavoz de prensa de Renfe ha indicado a este diario que no tardarán mucho en sacar los billetes a la venta y ha explicado que el retraso se debe a que es un proceso que implica a distintos departamentos y en ocasiones se demora más. Ha señalado además que los usuarios habituales no deberían tener problemas en adquirir los billetes cuando se pongan a la venta ya que son excepcionales los casos en los que hay billetes disponibles pero no para adquirir con abono. Sobre los casos en los que el billete de Madrid a Zamora cuesta más que el de Madrid a Orense en el mismo tren, ha aclarado que eso responde a la política de precios dinámicos.