¿Por qué se sigue pidiendo el DNI y el teléfono para acceder a las piscinas de Zamora?

Un grupo de más de una veintena de usuarios de la piscina climatizada Los Almendros de Zamora han denunciado deficiencias graves y normas covid-19 que permanecen pese a que se establecieron por la pandemia y ésta ya ha desaparecido. Como ejemplo, ponen el de la obligación de facilitar los datos personales del usuario, incluido el DNI y el número de teléfono, algo que se ha establecido como obligatorio también en algunas otras instalaciones deportivas municipales. En relación a la pandemia, las normas actuales impiden el acceso a las instalaciones si se padecen síntomas genéricos que pueden ser sospechosos de covid-19, como dolores musculares o cefaleas.

Pero por encima de la falta de actualización de las normas a la situación actual, los bañistas habituales que han entregado un escrito en el registro del Ayuntamiento de Zamora han mencionado también "deficiencias graves" detectadas en la piscina de Los Almendros. Algunas de ellas se reproducen también en la Sindical, la otra piscina climatizada de la ciudad. Una de las quejas se refiere al agua de las duchas. Antes había dos ramales, uno que suministraba agua caliente a la mitad de las duchas y otro fría a la otra mitad pero ahora "la temperatura del agua que sale de todos los cabezales de ducha va variando pasando enseguida de fría a caliente y luego otra vez a fría y de nuevo a caliente, "y así durante toda la ducha. ¡Es una situación muy incómoda y desagradable!", han lamentado los usuarios. En el caso de la piscina Sindical, la situación de las duchas es parecida y muchas veces resulta imposible regularla adecuadamente, o uno se quema o se resigna a ducharse con agua fría.

Resbalones y caídas en las taquillas

Más grave aún resulta la situación de la sala de taquillas en Los Almendros, ya que el suelo no es antideslizante y eso ha provocado situaciones de peligro al tratarse de una superficie en la que se pisa con chanclas mojadas, lo que ha provocado más de una caída "tanto del público que utiliza la instalación como del personal de mantenimiento que ha requerido el traslado de los lesionados a urgencias", han denunciado los bañistas, que consideran que colocar en el suelo pegatinas de advertencia del peligro no es una solución válida. Además, los usuarios que han registrado sus quejas en el Ayuntamiento han advertido de que se percibe una disminución de la temperatura ambiente de la sala de la piscina y del agua del vaso de nado, algo que se agrava porque las puertas que comunican con la calle no siempre están cerradas.

Sin sauna

Del mismo modo, han expresado su protesta porque la sauna no se pone en funcionamiento, lo que impide su utilización y priva a los usuarios de "los beneficios del baño de vapor". También han criticado que el acceso se limite a una hora de piscina que además debe ser necesariamente a las horas en punto, algo que se justificó en su momento por el covid-19 y que "ha dejado de tener sentido". En base a todo ello estos usuarios se han preguntado "¿Por qué las medidas covid se sigue imponiendo? ¿A quién benefician estas medidas tomadas en pandemia? A los usuarios del día a día de la piscina de Los Almendros desde luego no", han concluido.