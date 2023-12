Un robo de papeleras y contenedores, origen del vertedero ilegal alto de San Frontis de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha resuelto el misterio de los restos de papeleras aparecidos en un vertedero ilegal en el alto de San Frontis de la capital zamorana. El concejal de Infraestructuras, Pablo Novo, se ha referido al vertido ilegal denunciado a través de este diario por vecinos de esa zona de la ciudad y ha precisado que esos restos procedían de una sustracción de material que han sufrido las instalaciones de la concesionaria del servicio municipal de recogida de basuras y limpieza viaria.

El robo se produjo en la zona donde se ubican las naves de la concesionaria Prezero, donde había acumulados papeleras y contenedores que habían sido retirados y que en algunos casos aún se encuentran en buen estado y se ofrecen para donarlos a otros ayuntamientos que lo soliciten, según ha explicado Novo. Los ladrones aprovecharon de las papeleras las partes metálicas, supuestamente para su venta, y tiraron al solar del alto de San Frontis los elementos plásticos.

Novo ha explicado que debe ser el propietario de ese solar el que proceda a la retirada de esos restos, aunque él no haya sido el causante, ya que el Ayuntamiento no puede hacerlo por ser un terreno de un particular. Las naves de la concesionaria del servicio municipal de basuras y limpieza viaria se ubican junto a las vías del tren, en una zona compartida con el Banco de Alimentos y otros usuarios que tienen alquiladas algunas de las naves, motivo por el que el Ayuntamiento pretende hablar con el resto de asentados en la zona para instalar algún mecanismo de cierre que evite que cualquier persona pueda acceder a las instalaciones y pueda sustraer el mobiliario urbano retirado de las calles. Novo ha recordado que todas las papeleras que se retiran están inventariadas y que el Consistorio zamorano se las ofrece a otros ayuntamientos interesados para que puedan reaprovecharlas, algo que les supone un menor coste que su retirada para su reciclaje.

Junto a los restos de las papeleras, en el vertedero ilegal situado en el entorno de la finca La Nevera del alto de San Frontis también se han encontrado neumáticos, restos de muebles y electrodomésticos o de vallado de plástico, así como aislante para viviendas y otros desperdicios. "¿Cómo es posible que las papeleras hayan terminado en esta finca?", se preguntaron el lunes algunos vecinos del barrio en la denuncia recogida por este periódico, una pregunta a la que ahora ha dado respuesta el Ayuntamiento. El origen estuvo en un robo y a los amigos de lo ajeno únicamente les interesaba el metal, por lo que el material plástico acabó en ese vertedero ilegal.