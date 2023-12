"En Haití no se ven cumplidos los derechos de la infancia"

La zamorana María Redondo quiere compartir en su ciudad la alegría por todo lo que ha conseguido con su ONG Visión Solidaria, que trabaja con los niños en Haití desde hace varios años. Y lo hace a través de una gala solidaria que se celebra este miércoles 13 de diciembre (20.00 horas) en el Teatro Principal, lo que se convierte también una oportunidad única no solo de disfrutar de un espectáculo para todos los públicos, sino también de colaborar con esta iniciativa que tiene a los más pequeños como principales beneficiarios, con el objetivo de que disfruten de la infancia que se merecen.

–¿Cómo surgió la idea de hacer una gala solidaria con tantos artistas en el Teatro Principal?

–La idea surge porque tenía ganas de realizar alguna acción de sensibilización para la población zamorana sobre la situación que se está viviendo ahora mismo en Haití y de esta manera, además, dar a conocer el proyecto que llevamos a cabo en el país y recaudar fondos, siempre tan necesarios. Quería que fuera una idea original, algo que no hubiéramos hecho antes en la ciudad, como sucede, por ejemplo, con los talleres solidarios mensuales que tenemos o la venta de artículos artesanos.

–¿Fue complicado contar la colaboración de artistas zamoranos para que participaran en la gala?

–Para nada. Todas las personas que participan lo hacemos de manera altruista y, en ese sentido, me siento muy afortunada, porque todo el elenco que hay en el cartel en seguida me dijo que sí. Menos Miguel Álvarez, el resto ya ha colaborado con la ONG en alguna otra ocasión y siempre tienen gran predisposición cuando la agenda se lo permite. Estoy muy agradecida.

Grandes profesionales

–¿Qué se va a encontrar el público en esta gala?

–Se va a encontrar a cuatro grupos de profesionales maravillosos, con Miguel Álvarez de maestro de ceremonias. Se trata de un espectáculo multidisciplinar, porque va a haber desde el ilusionismo de cerca con Paco González, la narración oral de Charo Jaular, la música tradicional con Alberto Jambrina y Pablo Madrid o la escuela de baile Escena. Esta última es la única parte realizada por no profesionales, aunque dirigida por uno, David Martín. Me parecía algo muy bonito vincular a niños en pro de un proyecto con la infancia en un país que no tiene tanta suerte como ellos aquí. En definitiva, va a ser un espectáculo para pasárnoslo bien, conocer el proyecto y, sobre todo, celebrar, enseñar todo lo que hacemos y dar la oportunidad de echar una mano.

–¿Cuándo se enamoró del país para apostar así por él?

–Pronto hará doce años que llegué allí, me enamoré del país y, sobre todo, de los niños con los que trabajaba, algunos ya adultos y beneficiarios del proyecto que desarrollamos allí. Y ocho años desde que estoy con Visión Solidaria.

La gala solidaria servirá para conocer el proyecto de Así Soñamos y tener la oportunidad de echar una mano

–¿Por qué se decidió a poner en marcha una ONG propia?

–Porque soy muy soñadora, de ahí que el proyecto de Haití se llame "Así Soñamos", porque hay que soñar con que los derechos de la infancia se tienen que ver cumplidos y Haití es un país donde no ocurre. Después de ir y venir varios años y de vivir incluso allí, aprender su idioma y conocer su cultura, detecté ciertas necesidades que los proyectos locales que había en el momento no estaban cubriendo, como el hacer actividades de ocio y tiempo libre para niños y niñas en el periodo de verano y formaciones específicas para gente joven de la comunidad. Conociendo ya bien el terreno y esas necesidades vistas de primera mano, me aventuré con todo esto.

Dos campamentos

–¿De qué se siente más orgullosa de lo logrado hasta ahora?

–Cuando una está tan inmersa, tiende más a ver lo que falta por hacer que lo que haces, porque siempre somos muy críticos con nosotros mismos. A veces tengo que pararme, respirar, mirar a mi alrededor e intentar valorar lo que se ha conseguido, que son muchas cosas. Ahora tenemos dos campamentos de verano en vez de uno, llegando a más de cuatrocientos niños y niñas, además de tres becados para que puedan estudiar el curso de manera completa. También se han aumentado las formaciones, incluso en calidad, por lo que los profesionales de educación de la zona las están esperando. Las necesidades siempre crecen y las infantiles también.

–¿Cree que Haití ha sido tristemente olvidado tras el terremoto de 2010?

–Totalmente. El país lleva más de tres años sumido en una crisis social y política en la que hay una guerra de bandas armadas abierta, gente buscando refugio y asesinatos de personas a diario. Es un país que nos queda muy lejos a nivel geográfico y esas noticias no llegan aquí.

Donaciones directas al proyecto

–¿A dónde irá destinada toda la recaudación de la gala?

–Lo bueno que tiene el ser una ONG tan pequeña es que nada se queda por el camino y todo va directamente al proyecto de Haití. Quienes no puedan acudir tienen la posibilidad de la fila cero y además en el hall del Teatro Principal tendremos un stand con artesanía del proyecto, con sandalias, bolsos, pendientes o pulseras, ideales para regalar estas navidades.

Campamentos de verano para niños en Anse-à-Pitres

El proyecto Así Soñamos se desarrolla en la pequeña localidad de Anse-à-Pitres, en el sudeste de Haití. Entre los meses de julio y agosto se pone en marcha un campamento urbano para menores de entre cuatro y 18 años, en el que comen a diario y donde realizan talleres de danza, teatro, artes plásticas y juegos cooperativos. El proyecto repercute de forma directa en 400 personas, incluyendo la contratación de treinta personas locales, entre ellos educadores formados previamente en métodos educativos, personal de limpieza, cocina o logística. El 92% de la educación es privada y los pocos afortunados que pueden acceder lo hacen porque, entre otras cosas, ir a la escuela les asegura una comida diaria, por lo que en periodos vacacionales muchos niños no tienen acceso a esa alimentación.

Por falta de medios, Así Soñamos solo puede desarrollarse en las vacaciones escolares, ya que cuenta con financiación propia y pequeñas donaciones privadas sin las cuales no sería posible cubrir esa comida diaria y la oferta lúdica y cultural. De ahí que la gala que esta semana se celebra en el Teatro Principal sea una excelente oportunidad para colaborar con esta ONG zamorana. Las entradas, a un precio de 8 euros, se pueden conseguir en la propia web del teatro. También está la oportunidad de colaborar con la fila cero, a través del Bizum DONAR 03352.