Nacimientos cofrades

La cercanía de la Navidad hace que los belenes auspiciados por las cofradías y hermandades comiencen a abrir sus puertas.

La iglesia de Santa María la Nueva, sede canónica de la Penitente Hermandad de Jesús Yacente, acoge una escenografía realizada por el belenista José Vidales Hidalgo.

La ausencia de las imágenes de La Verónica, de Jesús Nazareno y de las Tres Marías y San Juan, tallas que desde la coronación de la Virgen de la Soledad se encuentran en la panera de la Cofradía de Jesús Nazareno, ha permitido a la familia Vidales llevar a cabo un montaje mucho más amplio de lo que inicialmente esperaba previsto.

José Vidales Hidalgo había pensado efectuar "un Sacromonte de pequeñas dimensiones", pero finalmente al haber más espacio optó por un diseño de "una zona de cordillera hecha en alcornoque natural y musgos de vivero con una serie de construcciones", describe mientras que su hijo, José Vidales Santiago, sitúa con paciencia y mucha concentración el serrín "tiene que quedar muy plano" dice el niño de siete años que es observado atentamente con el abuelo José Antonio Vidales Pérez.

Entre las peculiaridades de este belén figuran que por estrella tiene el medallón de la hermandad y que el castillo exhibido atesora varias décadas de existencia. La fortaleza "pertenecía a Julio Mostajo, un hombre que impulsó el belenismo en Zamora", remarca este hombre que ha montado el belén junto con su padre y su hijo.

La propuesta, que puede verse hasta el día 7 de enero de martes a sábados de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 y domingos solo por la mañana, presenta el misterio, la caravana de los Reyes Magos o un grupo de pastores, cuenta con figuras de Olot de unos 20 centímetros de altura de la colección particular de Dionisio Alba.

San José Obrero

La hermandad de Yacente también impulsa la instalación de un belén en la iglesia de San José Obrero. En la capilla de la iglesia, familia Vidales ha planteado una gruta con alcornoque natural con figuras de Olot y de Murcia, cedidas por la Fundación Fundos.

En la casa del cofrade de la Real Cofradía del Santo Entierro Vidales, por décimo año, diseña un acercamiento al nacimiento de Jesús que puede visitarse de viernes, sábado y domingo de 18.00 a 20.00 horas.

Como en los últimos años el belenista ha optado por figuras de Mayo Lebrija con una estructura de corcho extrusionado para tres escenas bíblicas relacionadas con la llegada del Niño. En esta ocasión ha optado por la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María, el misterio en una gruta donde los tres Reyes Magos adoran al Niño y la matanza de los inocentes, una escena no muy representada.

"La he elegido porque también es una parte bíblica del nacimiento de Jesús que no tenemos la costumbre de representar", indica el belenista que apostilla que no hay que olvidar que los nacimientos surgieron "para ser una catequesis viva de tal forma que todas las escenas, sobre todo en el Barroco, eran pasajes de este momento bíblico e incluso hay grabados de belenes antiguos donde había insertados crucificados de la Pasión".

El belenista José Vidales Hidalgo también participará en "Portal 4" donde la Asociación Cultural El Portal de San Vicente reúne a una serie de belenistas en la iglesia de San Cipriano. En esta ocasión, Vidales compartirá con el público, que acuda al templo románico "una interpretación muy personal del belén".

Otros de los diseños de Vidales estarán en la iglesia de Coreses y en la Policía Municipal de Zamora. Este último se trata de un pequeño montaje protagonizado por un misterio integrado por figura de Mayo Lebrija pertenecientes a la colección personal del belenista "para que aquellos agentes que trabajan en la Navidad tengan cerca una escena familiar y entrañable de estas fechas".