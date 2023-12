La Empresa Nacional de Innovación (Enisa) ha financiado cuatro operaciones empresariales en la provincia de Zamora con un valor de aproximadamente 624.000 euros. Datos "bastante halagüeños", tal y como expresó Alberto Moratiel, responsable de Atención a la Startup de la entidad, durante el encuentro entre agentes económicos e institucionales y la comunidad emprendedora local celebrado en la sede de la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios.

Cuatro empresas relacionadas con el sector industrial y tecnológico que han conseguido financiación para impulsar sus proyectos gracias a la labor de Enisa. La apuesta de la entidad para avalar empresas viables e innovadoras va ahora, más allá, gracias a su nueva gestión de promoción de la marca "Spain Up Nation" que promocionar España como país emprendedor e innovador.

Con el fin de darla a conocer, Enisa viaja por el país para realizar distintos encuentros en los que se profundiza en la importancia de la misma, así como de los beneficios que supone la reciente Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, más conocida como Ley de Startups.

Ley de Startups

Este pionero marco normativo supone un nuevo impulso a los emprendedores zamoranos que tengan una startup, es decir, una empresa de nueva creación con un modelo de negocio escalable que haga uso de las nuevas tecnologías y con grandes posibilidades de crecimiento.

Una tipología empresarial, que ha experimentado un gran auge en los últimos años, lo que ha provocado la necesidad de una regularización y su certificación con la que ya cuentan 550 firmas a nivel nacional. De estas startups certificadas, 55 se localizan en Castilla y León, estando dos de ellas emplazadas en la provincia de Zamora.

Lograr la certificación que emite Enisa desde el pasado mes de julio supone el aprovechamiento de los beneficios y exoneraciones fiscales. No obstante, para que la empresa se incluya dentro de esta categoría debe cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo: no superar los cinco años de antigüedad (siete para sectores estratégicos), tener sede o domicilio social permanente en España, desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador con un modelo de negocio escalable, tener el 60% de la plantilla con un contrato laboral en España, un volumen de negocio anual inferior a 10 millones de euros y no cotizar en bolsa ni distribuir dividendos.

Por ello, para ser beneficiario de las medidas articuladas en la ley, Enisa debe valorar y certificar el "carácter de emprendimiento innovador y escalable del modelo de negocio", explicó Moratiel. Esta valoración se fija a través del grado de atractivo de mercado, grado de innovación, la fase de vida de la empresa, la competencia, el volumen de clientes o usuarios, el equipo con el que cuenta o la capacidad de adaptación y respuesta con respecto al rendimiento del modelo de negocio.

LatemAluminium generará 500 empleos directos

500 empleos directos y 2.000 indirectos son los que generará la planta de LatemAluminium, ubicada en Villabrázaro, una vez que esté ya operativa al 100%, lo que será aproximadamente en unos cinco años. Junio del año 2024, es la fecha marcada por el presidente ejecutivo de la compañía, Macario Fernández, para que comience su primera producción de laminados de aluminio. Un proyecto industrial que cuenta con una inversión de 120 millones de euros. "Es actividad, es economía y mucho movimiento en la provincia. Además, Zamora debe ser nuestro suministrador de recursos humanos a través del gran Campus Viriato, tiene todas las posibilidades de formación profesional para todo aquel que quiera trabajar con nosotros", declaró Fernández durante su intervención en el encuentro promovido por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) para relatar su experiencia emprendedora.

"Esto es lo que hace falta, que la gente saque la cabeza del despacho y mire a la cara a quien viene a pedir financiación", expresó durante el coloquio con el secretario general de la Cámara Oficial de Comercio, Francisco Javier Díaz Rincón; el responsable de Atención a la Startup de Enisa, Alberto Moratiel; y moderado por la periodista especializada en innovación y tecnología, Esther Molina.

El año de recuperación del tejido empresarial provincial

"2023 ha sido un año de cierta recuperación económica de la empresa". Ángel Hernández, secretario de la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios (CEOE) ha realizado un primer balance, a pocas semanas del fin de año, de la situación en la que se encuentra la provincia. "Partiendo de la premisa de la gran importancia que tiene el sector servicios en la economía de la provincia, tanto el comercio como la hostelería, todavía no terminamos de arrancar", ha añadido.

De este modo, atendiendo a estos sectores, Hernández, ha explicado que aún no se han alcanzado las cifras que se tenían antes de la pandemia por el Covid-19. Sin embargo, 2023 sí ha supuesto un cierto empuje para comenzar el camino de la ansiada recuperación. "La senda es creciente", ha declarado el secretario de la CEOE de Zamora. Respecto al resto de industria, Hernández también ha configurado un balance positivo.

"Ha sido un año en el que se ha incrementado la actividad prácticamente en todos los sectores", ha dicho. Unos buenos datos ante los que el tejido empresarial zamorano debe ser optimista. "Este balance nos da esperanzas para sentir que podemos recuperar cifras y la actividad económica que teníamos hace tres o cuatro años", ha dicho. En este camino, iniciativas como la creación de la marca "Spain Up Nation" y la nueva Ley de Startups son fundamentales para potenciar la economía local a través del emprendimiento innovador.