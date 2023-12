El sector sanitario, unánime: "Contratar médicos sin especialidad en Zamora es un fraude"

El presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y vicepresidente del Colegio de Médicos de Zamora, Tomás Toranzo, asegura que la contratación de doctores sin la especialidad de Medicina de Familia para atender consultas de Sacyl en Zamora es "un fraude" a los pacientes.

Toranzo explica que un licenciado en Medicina puede ejercer la profesión de médico sin ningún problema, por ejemplo, en una consulta privada. Sin embargo, para trabajar en el Sistema Nacional de Salud la normativa especifica que deben ser licenciados especialistas. En el caso de las consultas de los centros de salud, en Medicina Familiar y Comunitaria.

Por tanto los médicos sin especialidad que trabajan para Sacyl, 27 en Zamora, según la cifra facilitada por la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública, no están incurriendo en intrusismo profesional, y están legalmente habilitados por el Colegio de Médicos para actuar como tales. Pero si trabajan para el sistema público sin tener la especialidad "estaríamos cuando menos en una irregularidad administrativa" y en un fraude a los propios pacientes.

Estas contrataciones, reconoce Toranzo, "pueden ser bienintencionadas" pero se hacen "para garantizar la asistencia a costa de la sanidad y la salud de los pacientes". Son las Cortes Generales, indica Toranzo, las que aprueban la normativa con los requisitos que deben tener los médicos del Sistema Nacional de Salud, no las autonomías y si se precisa la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria "se supone que es porque están mejor preparados y aseguran una calidad. Si luego se contrata a profesionales sin la especialidad o bien se está prestando una asistencia de peor calidad o bien el sistema MIR sobra".

Toranzo recuerda que el problema no es sólo de Zamora o de Castilla y León, sino que se produce en otras muchas comunidades autónomas españolas. Recuerda cuando ya hace una década se produjeron estas primeras contrataciones sin especialidad para Puebla de Sanabria. Entonces Sacyl dio marcha atrás, pero "descubrimos que este sistema se estaba llevando a cabo en toda España, sobre todo en Andalucía y Cataluña".

La Administración se escuda en que es mejor prestar asistencia con un médico sin especialidad que no prestarla, a lo que Toranzo replica que "lo que hay que hacer es una buena planificación y un pacto por la Sanidad, porque no es cierto que no haya médicos, sino que hay que gestionar las cosas mejor. Por eso hace falta un Pacto por la Sanidad. Porque ningún Gobierno se atreve a tomar las medidas por miedo a que le muerda la oposición. Lo hacen PP y PSOE cuando son Gobierno y oposición en España o en cada autonomía".

Toranzo indica que la CESM ya se pronunció en junio contra este asunto y anuncia que próximamente habrá medidas "más contundentes"

Sociedades científicas

Por su parte, las sociedades científicas de médicos de familia, pediatras y enfermeras de Castilla y León (Socalemfyc, Semergen, Semg, Ameacyl urgencias, Apapcyl y Asecyl emergencias extrahospitalarias) han denunciado esta contratación de médicos de Familia y Pediatras sin la especialidad.

"Se trata de una situación irregular que supone un desprestigio para la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y la especialidad de Pediatría, generando una situación desmotivadora e injusta para los médicos y pediatras que están realizando la formación MIR en esta especialidad, haciendo una especialidad menos atractiva para ser elegida en próximas convocatorias por los recién graduados". En el caso de los pediatras, un 10% de las plazas las ocupan médicos de familia o pediatras extracomunitarios. Hay médicos sin MIR tutelando a doctores en formación de especialidad.

Igea: "La asistencia que se da en lo rural es una basura"

Fue el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora el que levantó la voz de alarma por la existencia de 27 "técnicos de salud" ocupando parte de las 53 vacantes de la Atención Primaria en Zamora, situación que tiene "graves" consecuencias porque "incumple la legislación, afecta a la calidad de la asistencia y seguridad de los pacientes, desmotiva y desincentiva a los profesionales, es un desprestigio para los profesionales que han obtenido la especialidad e invita a que los nuevos licenciados en medicina abandonen la formación especializada de Medicina de Familia".

Los datos, ratificados por la delegada de la Junta en Zamora, Leticia García, en las Cortes, durante la presentación del balance 2022 de la Delegacitón Territorial provocaron un duro alegato por parte del procurador de Ciudadanos Francisco Igea, que puso el grito en el cielo por el hecho de que "uno de cada cinco médicos de la sanidad rural de Zamora" no tenga la especialidad.

"¿Cuánta gente se ha quedado del programa de fidelización en Zamora? Cinco, cuatro en lo urbano, de los 14 MIR quese forman, porque no se quieren quedar aquí, porque la asistencia que están dando en lo rural es una auténtica basura, están destrozando ustedes la Atención Primaria. Se lo dice la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar, están destrozando la asistencia primaria para siempre. A esos centros de salud no va a querer ir ningún residente, a trabajar con gente que no sabe de su profesión".

"MIR que como en León, dijo Igea, no quieren hacer guardias con unos señores que ganan 2.800 euros a los que tienen que tutorizar ellos ganando 1.200 euros y que no saben resolver. Hunden la Atención Primaria diciendo que es cosa del Estado. Van a causar muertos de los que ustedes serán responsables".