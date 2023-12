"La fuerza de la calle está en los sindicatos, por eso nos quieren eliminar"

Del barrio de San José Obrero, comprometido con el sindicalismo, afiliado a UGT desde joven, Francisco Juan Escudero se hace cargo de la dirección provincial con 52 años y ganas de tender puentes con la patronal en beneficio siempre del trabajador. La unidad sindical es otra de las cuestiones que considera necesaria para mejorar el horizonte laboral.

–¿Cómo decide afrontar un cargo como este en un tiempo tan difícil para la lucha sindical?

–Los compañeros del sindicato en Zamora y el secretario de UGT de Castilla y León, Faustino Temprano, me lo propusieron y, como no sé decir que no, pues para adelante.

–Los sindicatos han pasado a un plano bastante secundario en el ámbito laboral y social, ¿qué está ocurriendo?

–En todos los ámbitos. Una situación que se debe a que la llegada de partidos políticos nuevos, como VOX, están suponiendo el vaciado de contenido, cuando no de subvención; están atornillando a los sindicatos económicamente y, claro, con los fondos con los que contamos, los de las afiliaciones, los empleados públicos tenemos que asumir estos cargos porque no le costamos dinero al sindicato.

–¿Le costó mucho dar el paso ante la situación de crisis tan profunda que vive la lucha sindical?

–Siempre he estado afiliado, fui el último secretario de organización antes de que el sindicato decidiera decidiera modificar los órganos de las direcciones provinciales, y entiendo que en el sindicato tenemos que aportar, si no se cae y, antes de que esto ocurra, hay que arrimar el hombro.

–Hay una apatía entre los trabajadores, una sensación de que se han rendido y solo piden no ir a peor dadas, ¿por qué?

–Estamos en una provincia muy difícil para identificarse, el tipo de empresas que tenemos es de pymes y autónomo, y el sindicalismo se hace fuerte con las empresas grandes en las que los grandes comités tienen fuerza y el sindicalismo está bien visto por esas sociedades. En una empresa pequeña de seis, siete u ocho trabajadores, el que se identifica está un poquito marcado, no voy a decir puesto en la diana. A veces, la culpa también es nuestra, no voy a decir que no, porque en la propia guerra sindical, UGT y CC OO entramos en dinámicas nada positivas.

–Un poco de autocrítica, ¿qué ha hecho mal UGT para que exista esa desafección social en los últimos años?

–La desafección puede venir de las elecciones sindicales, en las que tenemos nuestros dimes y diretes con el otro sindicato mayoritario; de las noticias sobre corrupción que calan mucho, pero si un sinvergüenza se lleve el dinero, UGT la ha denunciado. Así ha pasado en la mayoría de los casos destapados, tenemos medios para ello.

–¿Cómo es la patronal zamorana?

–Estamos en la provincia con los salarios más bajos de toda la comunidad autónoma, incluso a nivel nacional, lo vemos reflejado en las pensiones, somos la última provincia con Ávila y es porque los salarios son los más bajos. Si no hay empresas grandes, las que pueden pagar por encima del convenio, es muy complicado, que se puedan incrementar las retribuciones por encima de la norma. Cuando la comisión general de convenios colectivos establece una subida del 4%, conseguirlo en Zamora es una lucha feroz.

–¿Es difícil negociar?

–Depende de las federaciones. Hay empresas que no tienen problema; otras tienen alguna propuesta como suprimir la antigüedad o complementos de los que suben las nóminas y te lo disfrazan con una subida puntual.

–¿Por qué a los empresarios les cuesta entender que la subida de sueldos es clave para dinamizar el consumo y la economía?

–Es la economía circular: si no se mueve el dinero, si la gente no puede comprar, si la capacidad de compra es mínima, la de gastar también, eso está claro. Si no hay reparto en el beneficio de la empresa, tampoco el trabajador debe ser quien aporte todo cuando las cosas van mal. Zamora tiene muchos jubilados y muchas jubiladas con pensiones muy bajas; mucho funcionariado, que no gana tanto como la gente cree, por tanto, si estos son los principales consumidores, pues estamos apurados. Y, si además la empresa privada está pagando salarios mileuristas...

–El IPC y los tipos de interés se han disparado de tal manera que el empobrecimiento en una provincia como Zamora la brecha es cada vez más profunda.

–Claro, el poder de emancipación de la gente joven ahora mismo se está poniendo dificilísimo porque no pueden acceder a un alquiler, ni comprar un piso porque la vivienda se ha convertido en un bien especulativo. Estamos ante un problema similar a cuando se cayó la banca si a esa subida del IPC añadimos el problema que están suponiendo los tipos de interés variable para las hipotecas que hasta hace tres, cuatro, cinco años los bancos nos invitaban a hacer.

–¿El tener un tejido empresarial con predominio de pymes y autónomos con uno o dos trabajadores dificulta crear empleo?

–El empleo lo tienen que generar empresas grandes. El autónomo creo que tiene un concepto equivocado de conciencia de clase, no deja de ser un trabajador por cuenta propia, que, en muchas ocasiones, en la declaración de la renta gana menos que sus empleados, algo poco probable.

–¿Qué propondría para impulsar Zamora?, ¿está abocada a ser la España vaciada y pobre?

–Los datos del desempleo nos dicen que dos terceras partes de los parados son mayores de 45 años, enlaza con lo que decía de las hipotecas, los jóvenes no tienen esa atadura, eso es lo que está fallando, si no sujetamos a la gente joven preparada y con ganas de trabajar, lo vamos a tener difícil.

–¿Qué habría que hacer para resolver esa situación?

–Dejar de pedir experiencia en el primer empleo, hay que enseñarles, les falta el recorrido que se gana con el día a día, hay que tener un poco más de paciencia porque, si no, el trabajador cambia de empresa, se va del gremio o de Zamora.

–Ese equilibrio se está rompiendo, las empresas se deshacen del personal con más experiencia para ahorrar costes, ¿quién enseñará a esos jóvenes?

–Claro, en muchas ocasiones, es el propio empresario el que tiene que hacerlo porque hablamos de empresas con dos o tres trabajadores y no tiene a otro empleado ya experimentado. Si se quita a los antiguos de la plantilla, se está siempre enseñando a los que llegan. Esto, evidentemente, repercute en la calidad de los servicios.

–¿Los partidos que abogan por eliminar ayudas a los sindicatos qué persiguen?

–Intentar quitarnos de en medio porque la fuerza social de la calle está en los sindicatos y lo estamos viendo.

–Se está en plena batalla campal por la Ley de Amnistía, ¿puede peligrar también el Estado del Bienestar, va unido?

–Mi opinión personal es que no, tenemos ya un Gobierno progresista y de izquierdas que continuará manteniendo y mejorando las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores, que no se nos olvide que hemos pasado una pandemia que si nos hubiera cogido con un Gobierno como el actual de la Junta de Castilla y León, habríamos pasado hambre seguro.

–Pero la ultraderecha está cogiendo impulso en España.

–En todos los sitios. El descontento social, cuando no hay unas posibilidades amplias de tener una vida mejor, propicia grupúsculos que se aprovechan de estas circunstancias, esperemos que no llegue la sangre al río.

–¿El enfrentamiento político puede terminar arrastrando a la ciudadanía que paga las crisis a posiciones más radicales?

–Siempre arrastra porque les cuentan lo que quieren oír, que si los inmigrantes se llevan tu trabajo y tu sueldo, me cuesta creer que un inmigrante que viene en patera y sin conocer el idioma, el oficio y la cultura pueda quitarle el empleo a un trabajador español porque la preparación, mayor o menor, nos permite no dejarnos comer el bocadillo. Los trabajos que desarrollan son los que rechazan los españoles y en condiciones bastante precarias.

–¿Qué replicar a quienes siguen lanzando el mensaje de "viven de las ayudas"?

–Los pondría a vivir con 480 euros, a ver si pueden pagar luz, teléfono, agua, comida..., si se quejan los trabajadores que cobran mil euros de que no pueden vivir con ese sueldo, ¿cómo vas a vivir con 480?, esto es un mantra que están difundiendo para generar enfrentamiento, odio en general.

–¿Hace falta una unidad sindical, como en los años 90 del siglo pasado?

–Sí, es necesaria esa unidad sindical. Hay buena relación con los compañeros de CC OO, entre algunas federaciones hay colaboración, unas se llevan bien y, entre otras, no tanto.