Los propietarios de perros de Zamora, encantados con los botes "anti-orín"

Los empleados municipales del Palacio de la Alhóndiga han comenzado a repartir los botes destinados a que los propietarios de perros puedan aclarar con vinagre blanco los pises de los animales en la vía pública. Se trata de un reparto gratuito de los botes que se pueden conseguir con solo mostrar la tarjeta del animal o algún documento que demuestre que el perro está registrado a los encargados de distribuir los botes.

Se trata de que, tras este reparto gratuito, los dueños de las mascotas se acostumbren a salir con el bote lleno de vinagre blanco, un producto que permite desinfectar el lugar donde el perro hace pis sin dañar el medio ambiente.

La campaña municipal parte de la idea de que en una ciudad donde vive un perro en uno de cada cuatro hogares es imprescindible que los dueños de las mascotas recojan los excrementos y limpien el lugar donde orinan los canes. Por eso, además de las sanciones, que pueden ir de 50 a 750 euros para quien incumpla la normativa, también se están llevando a cabo otras acciones de concienciación, como el reparto gratuito de los botes expendedores.

Para mantener en lo posible la limpieza de los espacios públicos es conveniente que los dueños de los animales salgan siempre con una bolsa para recoger los excrementos y un bote con vinagre blanco natural para echar en la zona de los pises.

De momento los propietarios de mascotas que se han acercado a por el bote han acogido muy favorablemente la iniciativa y recuerdan que también se deben abordar otros comportamientos, como los de las personas que escupen en el suelo.

También se puede conseguir un kit porta bolsas para la recogida de los excrementos de los canes de aceras y jardines.

¿Qué opinan los zamoranos?

"Cuando hace pis el perro le echas un poquito y por lo menos no queda ahí la mancha, veo bien que den el bote", opina Tomás Alonso, dueño de dos perros pinscher. "Los perros nos hacen mucha compañía, pero hay que tener higiene con ellos, claro porque si lo sacas para que haga sus necesidades sin cuidado me parece fatal. Yo creo que si le echas el agua aunque no hagan en las fachadas se baja al suelo y se queda seco allí, que es lo suyo".

Mar Baños Velasco era de la misma idea: "Me parece bien lo del bote porque todo quedará más limpio, pero hay que ser conscientes también de las personas que escupen en la calle y también con eso se debería tomar alguna medida porque no está bien tampoco". Entiende que "hemos de tener cuidado con los animales y hay que tener un poco de sanidad, pero todos juntos. El animalito tiene que orinar en algún sitio y hacer sus cosas, entonces yo creo que en los árboles, en los jardines es lo más normal. Porque animales siempre han existido y tienen que hacer sus cosas en el campo. Y si no tenemos campo cerca, tenemos árboles y jardines". Su perro se llama Pupi, y es un yorkshire: "Yo tengo perro porque me gustan mucho de toda la vida. Le tengo mucho cariño y hace mucha compañía".

María Victoria Baños tiene otro yorshire, Roy y es "lo más cariñoso y lo más precioso de mi casa. Me parece muy bien la idea del bote para limpiar los orines, porque es todo higiene. Los animales tienen que hacer pis en la calle, pero está bien que lo mojemos con el agua y haya más higiene. Pero también a los escupitajos y otras cosas, porque eso si que es antihigiénico total".

La sociedad en general, considera María Victoria, "no comprende a los dueños de los perros, sólo nos comprende el que lo tiene. Pero los que no lo tienen y no le gusta, nos tienen manía, al perro y al dueño".