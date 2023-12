Zamora cuenta con una tradición secular en el sector de la ganadería de ovino. Durante generaciones, el pastoreo ha sido uno de los oficios más comunes en las pueblos de la provincia, y la leche de oveja y el cordero una de las bases del sustento de las familias zamoranas.

Aún hoy en día los ganaderos zamoranos destacan por producir una de las mejores carnes de cordero del mundo. Tanto por cantidad como por calidad, la provincia tiene un peso clave en el sector, con más de medio millón de madres productoras.

Por eso, no es de extrañar que el lechazo zamorano conquiste hasta los paladares más exigentes, como el de un chef con 12 estrellas Michelin en su haber. Martín Berasategui, uno de los cocineros españoles más internacionales, protagoniza un vídeo en el que recomienza el lechazo "Asadofacil" de la empresa zamorana Moralejo Selcción.

"Que yo me dedico a la cocina, que es mi trabajo, pero también es mi pasión. Le he dedicado a esto toda mi vida, pero entiendo que no a todo el mundo le guste pasar el mismo tiempo que yo en la cocina, y que disfruten comiendo bien", explica el cocinero vasco para recomendar este producto de Moralejo Selección.

Se trata de unos preparados de paletilla, pierna o costillar de cordero y lechal listos para meter al horno. "Lo metes al horno 50 minutos, así tal cual, ni manchas ni nada, y está realmente bueno", explica Berasategui.

El original sistema de cocción en su propio envase permite que este se abra automáticamente antes de terminar el asado para conseguir un acabado jugoso y crujiente. Sin duda, una opción cómoda, elegante y sabrosa para quedar bien sin manchar la cocina.