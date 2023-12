La Sierra de la Culebra de Zamora se quedará sin el dinero del fallido concierto solidario por los incendios

Los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes de Castilla y León han lamentado que la Junta haya "dado la espalda" a los vecinos de la zona afectada por los incendios forestales del año pasado de la Sierra de la Culebra cuando aún no ha pasado un año y medio de aquel suceso. En concreto, el parlamentario autonómico por Zamora José Ignacio Martín, ha criticado que los votos de PP y Vox hayan tumbado una proposición que presentó para que los más de 163.000 euros que la Junta de Castilla y León iba a gastar en el fallido concierto solidario de la Sierra de la Culebra se destinen a ayudas al sector turístico del territorio afectado por esos incendios.

José Ignacio Martín ha explicado que en la última comisión de Turismo de las Cortes de Castilla y León planteó una Proposición No de Ley para instar a la Junta de Castilla y León a que los 163.915 euros que en un principio iba a destinar la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a ese concierto fueran para el sector turístico de la zona, pero esa PNL se encontró con el rechazo de los procuradores del bipartito que forman parte de la comisión.

El concierto se iba a celebrar el 3 de junio de este año en Villardeciervos, pero realmente no tenía un fin solidario ya que la entrada era gratuita y por lo tanto no permitiría recaudar fondos para la Sierra de la Culebra y los grupos tampoco actuaban altruistamente si no que cobraban su caché habitual. Eso hizo que las propias formaciones musicales se descolgaran de la iniciativa en cascada, lo que obligó a la Fundación Siglo, que dependen de la Consejería de Cultural, a tener que cancelar la cita.

"La contestación social a la celebración del concierto hizo que los grupos participantes se descolgaran del mismo y renunciaran a actuar, lo que llevó irremediablemente a la Junta de Castilla y León suspender el evento", ha recordado el procurador del PSOE, que ha subrayado que su propuesta rechazada ahora en la comisión de Turismo del Parlamento autonómico pretendía que no se perdiera ese dinero y se canalizara directamente para destinarlo a "la dinamización del sector turístico tan afectado por los incendios de la Sierra de la Culebra".