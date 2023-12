Sanciones de hasta 750 euros por no limpiar el orín de los perros en Zamora

Una campaña municipal, denominada "arriba las patas", recuerda que en uno de cada cuatro hogares zamoranos vive un perro y que se pueden imponer sanciones de entre 50 y 750 euros por no recoger los excrementos o no limpiar el lugar donde orina el perro. El Ayuntamiento de Zamora y la concesionaria del servicio municipal de Limpieza Viaria han declarado la guerra a los orines de perros que estropean por corrosión elementos del mobiliario urbano y a los dueños incívicos que no recogen las heces de sus mascotas.

Por ello, han iniciado una campaña de concienciación que incluye además el reparto de material de higiene con el que facilitar a los propietarios de mascotas recoger los excrementos del perro y limpiar el sitio de la vía pública en el que orine. En concreto, a partir del próximo martes día 5 se entregará un kit compuesto por un recipiente pulverizador para echar en el lugar de la vía pública en el que el perro orine cuando lo haga fuera de las zonas ajardinadas y un portabolsas con forma de hueso que sirve para llevar las bolsas de recogida de excrementos. Además, se entregará un folleto informativo sobre los correctos hábitos para eliminar de la vía pública los restos orgánicos del animal. Todo ello se dará de forma gratuita a todos los propietarios de perros, con el único requisito de que indiquen el número de identificación de su mascota, según ha anunciado en rueda de prensa el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo. La iniciativa forma parte de la campaña de comunicación con la que se pretende atajar la problemática de los "hábitos incívicos" de algunos dueños que dejan los excrementos de su mascota en la vía pública o que muestran "permisividad" cuando su perro orina en un elemento de mobiliario urbano o en las aceras. Eso genera una sensación de suciedad porque la mancha del orín permanece hasta que al día siguiente vuelve a pasar la barredora del servicio de limpieza. A ello se suman los problemas de corrosión en la base de papeleras, farolas y postes de señalización. Como ejemplo, Pablo Novo ha mencionado que hace unos meses fue necesario retirar una farola en la calle Fray Toribio de Motolinia porque suponía un "peligro real" debido a que estaba "sumamente corroída en la base por la acumulación de orín de perro durante mucho tiempo". El Consistorio ha recordado que para limpiar la zona donde miccione el can lo más adecuado es utilizar vinagre blanco con el que se puede llenar el pulverizador, ya que actúa como desinfectante natural sin dañar el medio ambiente.