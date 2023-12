Las nuevas infecciones por sida que se producen ahora en el tramo de edad de los 40 años, una población adulta que, en teoría, conoce la existencia del VIH, pero "existe una gran relajación porque los tratamientos han surtido efecto y la enfermedad se ha convertido en crónica por lo que se ha quitado el miedo, y la falta de percepción que existe entre mucha población de que si estoy bien, no me voy a hacer la prueba cuando el VIH muchas veces no da la cara", atestiguó con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el sida, la presidenta del Comité Antisida de Zamora, Silvia Alonso Capilla, quien remarcó que "es muy necesario realizar la prueba por su bienestar y para parar la transmisión de la infección".

Los enfermos envejecen y "pueden tener calidad de vida gracias a que los tratamientos son más eficaces, cada vez producen menos efectos secundarios y son más sencillos que hace años" subrayó Alonso quien enfatizó que "cuando se sigue el tratamiento y existe un control sanitario, la carga viral se hace indetectable, lo que es igual a intrasmisible". El estigma y la discriminación relacionadas con el VHI conforman los mayores obstáculos para frenar la epidemia del sida y además "limitan el acceso a los servicios de prevención y a los tratamientos", sobre todo, en aquellas personas que están en mayor riesgo de vulneración, apuntó la presidenta del Comité Antisida de Zamora. El Comité ha impulsado la colocación de un lazo rojo en el Ayuntamiento, la iluminación con ese color de las fachadas del consistorio y de la Diputación, la colocación en los comercios de un cartel con un lazo rojo y la decoración en este color de la calle de los Herreros así como una campaña en redes sociales con #yomeunoal1 para subir fotografías en blanco y negro con un elemento en rojo o un vídeo donde distintas personas explican qué opinan sobre el VIH.