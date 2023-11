La subida de las pensiones inyecta más de 25 millones en la provincia de Zamora en 2024

Las pensiones contributivas subirán un 3,8% en 2024. Este es el incremento previsto en función de la inflación media del año y que inyectará más de 25,7 millones de euros en la provincia de Zamora.

El aumento del poder adquisitivo de los jubilados zamoranos se traduce en 38,6 euros más al mes. Lo que supondrá una cantidad total, al final de año, de 540 euros más por persona.

El Ministerio de Seguridad Social prevé esta subida una vez que se ha dado a conocer el dato de la inflación interanual del mes de noviembre, fijado en un 3,2%. La revalorización de las pensiones del próximo año se calcula según la media de las 12 tasas interanuales anteriores al mes de diciembre del año en curso, quedando esta en un 3,8%. Una norma que busca que los jubilados no pierdan poder adquisitivo conectando el alza de los precios con la actualización de la nómina de los pensionistas. No obstante, será el 14 de diciembre cuando se confirme definitivamente el dato del incremento de las pensiones, aunque se apunta a que esta previsión no variará en gran medida.

A partir del mes de enero de 2024, se hará efectiva esta subida del sueldo para los 47.755 pensionistas que residen en la provincia de Zamora.

Actualmente, la media de las pensiones contributivas se sitúa en 1.016 euros al mes por lo que se estima que pasarán a cobrar 1.054,6 euros.

Las personas más vulnerables notarán en mayor medida el aumento ya que la ley fija un incremento superior al índice de precios al consumo (IPC) para este colectivo.

Las pensiones no contributivas, las que se dirigen a los mayores de 65 años sin necesidad de que hayan cotizado a la Seguridad Social, se incrementarán un 6,8%. Aunque la subida podría ser mayor o menor según las circunstancias del beneficiario.

Por otro lado, la pensión máxima pasará de 3.059 euros mensuales este 2023 a 3.174 euros el próximo ejercicio.

Media de la nómina

La pensión media en la provincia de Zamora se sitúa en el mes de noviembre en 1.012,2 euros continuando como la más baja percibida en el conjunto de la comunidad de Castilla y León. La cuantía es de 179,7 euros menos que la media regional que se eleva a 1.195,9 euros.

Por provincias, la pensión más alta corresponde a Valladolid con 1.319,8 euros mensuales, seguida de Burgos con 1.286,6 euros y Palencia con 1.225 euros. Por detrás de esta cifra se localizan: León con 1.193,37 euros de pensión media; Segovia, 1.141,90 euros; y Soria, 1.147,98 euros. Las pensiones más bajas de la región se cobran en Zamora, 1.016,23 euros; Ávila, 1047,63 euros; y Salamanca, 1.112,09 euros.

En cuanto al número de pensionistas, Zamora es la única provincia de Castilla y León en la que se han reducido respecto al año anterior. Actualmente son 47.755 beneficiarios, un 0,11% menos que en noviembre de 2023. Por contra, han aumentado en el resto de provincias, contabilizándose en toda la región 622.539, un 0,89% más que hace un año.

La media de la nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social en el mes de noviembre se sitúa en Castilla y León en 1.195,9 euros, una cifra ligeramente inferior a la media del conjunto de España, que fue de dos euros más, 1.197,8 euros. Cabe destacar que junto con la nómina de este mes también se abona la paga extraordinaria de noviembre.

Por comunidades autónomas, los jubilados que más cobran se sitúan en el País Vasco donde la pensión media se eleva a 1.484,28 euros. Les siguen los asturianos con una nómina de 1.402,37 euros y los de la capital de España con un sueldo de 1.395,89 euros.

Las pensiones más bajas de todo el país corresponden a Extremadura donde la paga que se abona de media es de 1.001,53 euros, Galicia con 1.024,56 euros de pensión y Murcia donde se cobra 1.059,97 euros.