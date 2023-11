El presidente de Auren Consultores, Francisco Javier Cantera, será uno de los participantes del nuevo evento organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Futuribles, donde las posibilidades de las nuevas tecnologías para la economía de la provincia se pondrán sobre la mesa en un encuentro que se celebra este jueves.

–¿Qué servicios ofrece una firma como Auren Consultores, adaptándose a los nuevos tiempos?

–Auren Consultores es una firma profesional que ofrece una gran gama de servicios a través de cincuenta áreas de servicios, llevadas por profesionales cualificados y con experiencia en su ámbito. Auren ofrece cinco tipos de consultoría, desde estratégica y de negocio hasta de personas, sin olvidar las áreas de proceso, tecnología y marketing. En todas ellas se estructuran más de cincuenta áreas especializadas de cada ámbito y ofrecemos la posibilidad de un paquete integrado de consultoría, mezclando las cinco áreas en una misma solución empresarial.

–¿La asesoría ha cambiado mucho con la implantación de las nuevas tecnologías?

–Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el metaverso o el Big data, son grandes apoyos de una labor de consultoría de enorme valor añadido. Nuestra consultoría se expresa en soluciones tecnológicas y nuestra labor se centra más en la creatividad y originalidad de nuestras intervenciones. La consultoría actual se potencia con la tecnología, pero se prestigia por el factor humano, en donde Auren focaliza sus esfuerzos. No vendemos consultoría, sino que ofrecemos soluciones desde los consultores.

Hacerse un hueco

–¿Qué es lo que demandan ahora mismo más las empresas que quieren hacerse un hueco en el mercado?

–Toda nueva empresa que quiera ampliar sus mercados deben acometerlo desde una visión amplia. Primero, sabiendo hasta dónde quiere llegar, para analizar las personas que puedan llevar a cabo esa estrategia, los procesos para organizar las acciones de las personas, la tecnología que haga que las personas y los procesos trabajen productivamente y, por último, un marketing apropiado para vender en el mercado. Como se observa, se necesita la lógica de saber qué es lo que queremos conseguir, tener personas que lo hagan posible y estructurar procesos que necesitan de una tecnología y un marketing.

–¿Estar de espaldas a las nuevas tecnologías ya no es una opción si se quiere avanzar?

–La tecnología es el nuevo campo de competitividad empresarial, por tanto, no existe la posibilidad de jugar en otros campos si deseas un negocio escalable, autónomo y con interacción constante con los clientes. No hay opción, es más, dentro de poco nadie trabajara sin tener en cuenta una capa de gestión tecnológica. La tecnología es el medio de expresión del talento actualmente.

–¿Ni siquiera las pequeñas empresas, ubicadas en provincias, aunque no tengan altas aspiraciones de implantación?

–No consiste en tener o no aspiraciones, sino que la lógica de funcionamiento de gestión con proveedores y clientes, y la virtualización de la vida diaria lleva a concebir una empresa con una parte importante de tecnología. La tecnología es de uso diario con competitividad y por tanto, necesario para la supervivencia de una compañía.

Mayor ayuda

–¿Son estas pequeñas empresas las que más ayuda necesitan a la hora de moverse en estas nuevas condiciones exigidas por las nuevas tecnologías?

–Auren, con su estructura capilar de 15 oficinas en toda España, ofrece servicios muy centrados en las pymes. Consideramos esta orientación una gran apuesta en España. Y espera que las pequeñas empresas visualicen su futuro a través de la tecnología porque, de lo contrario, no tendrán futuro, solamente sobrevivirán en lo provisional.

–¿Pueden volverse las nuevas tecnologías una herramienta aliada para su progreso?

–No solamente aliada, sino potencialmente imprescindible. Hoy día, cualquier estrategia se encierra en ayudar y aportar soluciones tecnológicas. Sin olvidar que la tecnología es un criterio necesario y común a la mayoría de otras empresas y no es suficiente sin unas personas con estrategia y proceso que se convierte a un mercado. La tecnología simplemente es un medio, pero de máxima necesidad para competir. Solo con la tecnología no podemos ofrecer el verdadero valor empresarial: las personas.

El valor de las personas

–¿Cree que se está olvidando el valor de las personas con todos estos avances tecnológicos?

–Las personas nunca podrán ser sustituida por una solución tecnológica. El temor al "choque robótico" que nos plantea la inteligencia artificial se supera con un adecuado optimismo tecnológico. Y, ante todo, no dejarlo solo a los tecnológicos el diseño y elaboración de las soluciones, sino integrándonos aquellos que tenemos un pensamiento humanista. Lo humano debe influir en lo técnico, ya que toda tecnología es una obra humana. El humanismo digital por el que Auren apuesta conllevara una potenciación humana por la utilización ética y socialmente responsable de la tecnología.

–¿Qué sectores se pueden desarrollar ahora mismo en pequeñas provincias como Zamora, qué posibilidades brinda el mercado?

–Zamora, como mi tierra, Palencia, es una provincia de enormes posibilidades, porque el tejido empresarial no es abundante. Lo importante es la actitud empresarial, la asunción del riesgo personal que significa ser empresario. Yo creé mi primera empresa en Palencia a los 19 años y siento que el problema no son las ayudas públicas o la incentivación por instalaciones, sino más bien el disponer de personas que empujen y tiren a ser emprendedores. Emprender es una decisión vital y luego están todas las que rodean al proceso de creación y desarrollo empresarial. No esperemos que nos ayuden si no tenemos nosotros una actitud empresarial.

Tecnología más humana

–¿Cuál es el mensaje que quiere lanzar en este evento de Futuribles?

–Lo tecnológico nos facilita nuestros negocios siempre y cuando sean más humanas. El optimismo digital se debe basar en nuestro sentido común castellano, que nos dota de las cotas necesarias de escepticismo, pero, a su vez, nos provea del realismo más crudo. El pragmatismo castellano debe instalarse en entender que la nueva tecnología es un gran aporte competitivo. Apoyo el "castellano digital", que nos posibilite desarrollar nuestra tierra sin dejar de vivir en ella.