27 técnicos de salud trabajan en la provincia de Zamora como médicos en atención primaria pasando tanto consultas ordinarias como haciendo guardias. Una medida que ha denunciado hoy el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública calificándola de "ocurrencia" ante la "dejadez, desidia y mala gestión" de los responsables sanitarios de la Junta de Castilla y León.

"En la actualidad, en Zamora, en atención primaria hay 53 plazas vacantes de médicos de familia no cubiertas, de las cuales 27 se cubren con técnicos de salud, es decir no se les hace un nombramiento de médico de familia, quizás porque no tienen el título", ha señalado Jerónimo Cantuche, portavoz de la plataforma.

"Hemos pasado del nos sobran médicos del año 2014, del Consejero Sáez Aguado al"tenemos que contratar médicos sin especialidad porque no hay disponibilidad en el mercado de médicos con especialidad del Consejero Alejandro Vázquez en 2023", ha añadido.

Esta prestación sanitaria a cargo de médicos sin especialidad tiene "graves" consecuencias, tal y como han denunciado desde la organización porque "incumple la legislación, afecta a la calidad de la asistencia y seguridad de los pacientes, desmotiva y desincentiva a los profesionales, es un desprestigio para los profesionales que han obtenido la especialidad e invita a que los nuevos licenciados en medicina abandonen la formación especializada de medicina de familia".

En base a esto, desde el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública han exigido al presidente de la Junta de Castilla y León que "asuma en primera persona la solución del problema, cumpla su promesa de blindar por ley la Sanidad Pública de Castilla y León con medios económicos y con recursos humanos y aumente en 2024 el presupuesto dedicado a la atención primaria hasta el 25% del presupuesto sanitario total, tal y como se comprometió en la campaña electoral".

Falta de citas

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública ha lamentado hoy también la escasez de citas para solicitar una consulta en los centros de salud de la capital. "A día de hoy están dando cita telefónica de consulta para activar una receta en el mejor de los casos para más de 15 días. En otros como en el centro de salud de Parada del Molino no se están dando citas presenciales, tampoco a través de la aplicación, con lo cual los pacientes se ven obligados a solicitar consulta urgente con su médico, lo que satura aún más a los profesionales", ha dicho Cantuche.

Una situación que ha calificado de "extremadamente grave por la desasistencia que produce" y que viene provocada "porque la demanda de consultas de una población tan envejecida y pluripatológica, es muy superior a las posibilidades de citas que diariamente están establecidas, máxime cuando el Consejero adoptó la medida de 35 consultas diarias, citando a cada paciente cada 7 minutos".