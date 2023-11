El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, participa hasta mañana en la feria de turismo IBTM World de Barcelona, con el objetivo de seguir promocionando Zamora como destino del turismo de congresos y de viajes de incentivo. La ronda de contactos se inició el martes con una jornada comercial promovida directamente por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, que ha creado la marca distintiva "MICE Castilla y León" para impulsar este tipo de turismo en la comunidad autónoma, en cooperación con los Conventions Bureau de las capitales de provincia.

A la jornada de ayer asistieron una veintena de firmas del sector, responsables de organización de eventos de empresas como: GRUPO RIC, European Travel and Events, Top Bavaria Travel GmbH, Billion TS, 8inSpain, Wedgewood Spain, ATS Group, Abile Corporate Events, Enjoy Spain, The Comaking space, T-made events, One Event, A&G EventExperts, Bocemtium Consulting, Jacobs Media Group, SEN - Sociedad Española de Neurología, Vision Global Comunicación, GP Destination Management, FC Sport Experiences Ltd y ON DECK Marketing.

La IBTM World, que se celebra hasta mañana en Barcelona, es el salón más importante del mundo sobre turismo de congresos y el principal punto de encuentro para las empresas, promotores y organizadores del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions); y Zamora está presente también a través de Spain Convention Bureau del que forma parte el Ayuntamiento.

¿Qué son los viajes de incentivo?

Según manifestó Christoph Strieder, los datos que se han manejado en este evento muestran la “importancia” que están adquiriendo en el mercado mundial los viajes de incentivo, que alcanzarán los 174.000 millones de libras en 2031. Este informe de IBTM World revela que el sector se está recuperando a una tasa de crecimiento anual del 12,1% y predice que el número de personas que participarán en programas de viajes de incentivo en todo el mundo crecerá un 61% en 2024, en comparación con respecto a 2019. “Beneficios como la inclusividad, las relaciones entre iguales y la posibilidad de llevar a la pareja de viaje se han convertido en algo cada vez más importante”, subrayó el edil.

El análisis recalca, además, la necesidad de que de que las empresas adapten sus sistemas de incentivos para seguir siendo competitivas. La autenticidad, el bienestar y la sostenibilidad mediante el impulso de una nueva clase de programas de incentivos que reflejen las cambiantes expectativas de los trabajadores son “valores al alza”, en palabras del responsable municipal.

Durante el evento también ha quedado patente que los empleados dan ahora más importancia a los incentivos que ofrecen experiencias valiosas y que apoyen la responsabilidad social corporativa (RSC). “Estos incentivos podrían incluir oportunidades que permitan a los empleados conectar con la cultura local y excursiones que contrarresten la soledad, el estrés y el agotamiento”, señaló el concejal de Turismo.

Y en esa búsqueda de experiencias con la sostenibilidad como principio, Strieder enumera las principales exigencias que requieren las empresas del sector: luz natural en las salas, contar con una guía de sostenibilidad para el turismo, medir las emisiones y tener posibilidades de compensación si no se pueden evitar. El concejal lo ha podido comprobar con una empresa de Munich (Alemania), que comenzó la reunión con estas peticiones. Se trata de una firma que quiere volver a una oferta “más cultural” y que ha incluido a Zamora como posible “destino viajes de incentivo”. “El hecho de que las condiciones laborales estén cambiando rápidamente y el trabajo en casa sea cada vez más frecuente apoya este desarrollo”, aseguró Christoph Strieder, que califica este tipo de turismo como “viaje de contacto directo y de motivación en un contexto de relaciones sobre todo telemáticas”. “Es momento de exigir a todas las partes el compromiso serio de orientarse en la sostenibilidad”, zanjó el concejal de Turismo.