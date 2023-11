"Comienzo la gestión de Ifeza desde cero y con un agujero económico importante"

Sanear las cuentas y llevar a cabo una gestión transparente. Estos son los principales objetivos del nuevo director de Ifeza, Sergio de Fuentes. Un cargo que asumía hace pocos meses y que ha iniciado envuelto en la polémica y con muchas cuentas pendientes.

–¿Cómo han sido estos primeros meses en el cargo?

–Un poco caóticos y agobiantes. Cuando entras en un cargo nuevo esperas que todo este más o menos arreglado, pero no ha sido el caso. Me he encontrado con todo tipo de problemas económicos porque el presupuesto anual se debió gastar en unos cinco meses.

–¿Ha tenido contacto en ese inicio con la anterior gerencia?

–No ha habido una transición normal. Desde julio que el anterior gerente dejó el cargo no se ha puesto en contacto conmigo en ningún momento, algo que yo sí haría si fuera al revés. Creo que se podía haber hecho un traspaso mejor entre una dirección y otra, pero cuando he llegado no había ordenadores, la gestión de las redes sociales las tenían ellos, tampoco teníamos acceso a la página web porque el dominio estaba a nombre del anterior director en vez de a la institución... Es muy difícil arrancar cuanto te ponen tantas trabas.

–¿Cómo se ha encontrado las cuentas de la instalación ferial?

–Con muchas facturas encima de la mesa por cobros pendientes. Además, había facturas tramitadas que como no había dinero en las partidas presupuestarias no se había hecho frente al pago.

–¿Qué se ha hecho para afrontar estas deudas?

–Tras muchos trámites y papeleos, hemos tenido que tirar del remanente que tenía Ifeza y prácticamente agotarlo porque la deuda es enorme y las facturas tienen que estar pagadas antes de finalizar el año. Existe un problema añadido: hay facturas que sabemos que existen, pero no nos han llegado.

–¿Cómo puede ser eso?

–Por el robo de los ordenadores durante la anterior gestión. A día de hoy, los ordenadores siguen sin aparecer, aunque a petición nuestra, la anterior dirección interpuso la correspondiente denuncia en la policía ya que no se denunció en el momento del robo. Por este motivo, cuando me he incorporado no tenía ninguna documentación, ni base de datos de clientes o proveedores, he tenido que empezar de cero y con un agujero económico importante.

–¿De cuánto dinero es ese agujero?

–Hemos tenido que incrementar la partida de ferias y de otros trabajos porque el crédito inicial que había de más de 200.000 euros se gastó casi 400.000 euros. No quiero entrar a valorar la anterior gestión económica pero es dinero público. Una persona a cargo de una dirección debería de saber gestionar el dinero desde el presupuesto que se tiene desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

Los desperfectos de las instalaciones de Ifeza son de una cuantiosa factura

–¿Cómo se ha encontrado las instalaciones de Ifeza a su llegada?

–En cuatro años se habrán hecho cosas puntuales como pintar algún suelo y poco más porque los desperfectos que había son de una cuantiosa factura. Por ejemplo, el sistema eléctrico no funcionaba bien, hemos pintado el parking entero porque no se veían ni las líneas, el techo está lleno de goteras, las puertas que unen las dos naves acabamos también de arreglaras, no había un plan de prevención contra incendios...

–¿Por dónde han empezado para solventar estos problemas?

–Lo más urgente es la gestión legal respecto al tema eléctrico y realizar un plan de prevención contra incendios y ya se ha renovado la luminaria exterior e interior a led para abaratar la factura de la luz, pero quedan muchas cosas.

–¿Y cómo se van a poder afrontar si no hay dinero en las cuentas?

–Vamos a destinar una buena partida para esta fin en el próximo ejercicio porque hay proyectos que requieren tiempo. No obstante, con el suplemento de créditos que ha aprobado la institución vamos a intentar seguir acometiendo las mejoras necesarias porque en 2024 ya hay muchas ferias y eventos programados y es primordial que se pueda disfrutar con total de seguridad de todos los servicios que ofrece Ifeza.

–¿Cuáles son los objetivos de su gerencia?

–Lo primero intentar tapar la gestión económica anterior y pagar a toda la gente que se le debe dinero. Estos próximos cuatro años bajo mi dirección quiero que haya una trasparencia absoluta en la gestión económica, que se sepa en qué se invierte y dónde se gasta. En el primer pleno que se ha celebrado yo he sido muy claro y lo voy a seguir siendo. Me consta que las anteriores reuniones, apenas duraban cinco minutos y no se debatía nada. Yo voy a dar todas las cuentas de lo que se hace en Ifeza. Ahora estoy trabajando en el presupuesto y voy a mandar un borrador para que lo puedan estudiar tranquilamente antes de aprobarlo.

–¿Cómo va a ser ese presupuesto?

–Estos dos últimos años, Ifeza ha tenido el mayor presupuesto de la historia, 789.000 euros y aun así debemos dinero. Ahora estoy elaborando las necesidades del presupuesto, pero no va a ser tan alto ni se va a derrochar el dinero.

No vamos a despilfarrar como se ha hecho estos meses atrás

–¿A qué se refiere con eso?

–El presupuesto ha sido muy alto y sin ingresos. Todos los eventos los costeaba Ifeza. Se puede ayudar a realizar el evento, el congreso o la feria, pero no estamos dispuestos a despilfarrar el dinero público como se ha hecho estos meses atrás. Tampoco se puede gastar en un día más de 200.000 euros como se hizo con la gala Zamora es Única. No es ético, pero a eso deben responder las personas que estaban en el cargo en ese momento. Mi cometido es sanear las cuentas y empezar mi gestión económica a cero para poder realizar todos los eventos que hay programados siendo transparente con las cuentas.

–Respecto a los eventos y ferias ¿cuál va a ser su programa?

–Nuestra filosofía es que Ifeza es un recinto ferial para hacer ferias y congresos, lo que no quiere decir que haya organizadores privados que realicen otros eventos si pagan la tasa correspondiente del alquiler de las instalaciones.

–¿Cómo será el calendario del próximo año? ¿Hay novedades?

–Ya ha habido ferias nuevas como el campeonato ornitológico. También, se va a hacer la Feria Hispano Lusa de la Industria Musical con un nuevo formato porque no nos ha dado tiempo a plantearla como las pasadas ediciones. Es algo que hemos decidido con el organizador tras saber que el anterior director le había dicho que no se aventuraba a organizarla porque no sabía si iba a seguir en el cargo... Y vamos a retomar la feria de navidad Muévete pero dando facilidades para que todos los zamoranos puedan disfrutar de ella.

–¿Qué más ferias tienen planteadas en el calendario de 2024?

–Se va a intentar hacer las ferias que se venían realizando, pero también incluir nuevas como una dedicada al tercer sector y los servicios sociales, vamos a darle un nuevo enfoque a la feria de caza y pesca, se va a organizar una convención nacional de tatuajes con artistas de fuera de España que vendrán a Zamora a tatuar en directo... Además, estamos en contacto con empresas que quieren hacer festivales en verano en el recinto. Sin olvidar, la segunda edición de la feria del queso Fromago en la que ya se está implicando Ifeza.

–¿Hay algún proyecto más?

–Sí, Zamora Global Missions para llevar nuestros productos alimentarios a mercados internacionales de la mano de la Diputación y con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El queso, la miel y el vino son los tres productos con los que vamos a comenzar yendo a ferias de Italia, Francia, Alemania y Portugal.