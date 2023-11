El CLUB LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA, que dirige Carmen Ferreras, ha programado para este jueves 30 la presentación del libro de la periodista Nieves Herrero sobre Tita Cervera, que lleva por título «La Baronesa. Una vida de novela», a las 20.00 horas en el Colegio Universitario.

Sobre «La Baronesa», escribe Nieves Herrero: «Esta aventura literaria comenzó a finales de 2019, cuando Carmen Thyssen me llamó por teléfono y me pidió que escribiera un libro sobre su vida. Mi única condición fue narrar las cosas tal como habían sido, con sus luces y sus sombras. Poco a poco me fui introduciendo en su mundo y, durante tres años, mantuve encuentros y largas conversaciones con ella en su casa de La Moraleja».

Descubrí, dice la periodista y escritora «a una mujer de novela: una infancia con padres separados, una juventud romántica y un concurso de belleza, el de Miss España, que puso su vida del revés. Su romance con Lex Barker y las sombras que llegaron tras su muerte. Su relación con Espartaco Santoni, con su sórdido final. El nacimiento de Borja y la aparición de Heini, que la convertiría en baronesa y coleccionista. Su mala relación con Blanca Cuesta y la llegada de las mellizas, Carmen y Sabina».

La historia de su vida, prosigue Nieves Herrero, «iba avanzando ante mis ojos hasta que un día Tita comentó en una entrevista de televisión que ella misma iba a ser la autora de su biografía. Cancelaba, pues, nuestro trabajo conjunto de tres años. Nos enterábamos todos a la vez: los espectadores, la editorial y yo. Tita deseaba hacer memoria, pero creo que los abogados han tenido y tienen un lugar demasiado preferente en su vida».

Y ahora es la propia periodista la que presenta este libro, «diferente al que tenía pensado escribir, pero tal vez por ello aún más interesante. Una novela biográfica con hechos y personajes reales. Una historia con una protagonista a la que he llegado a admirar, pero a quien nunca he conseguido comprender realmente. Sin duda, el personaje más fascinante de las últimas décadas».

Nieves Herrero atesora una exitosa carrera periodística y como autora de best sellers.