El nuevo evento organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Futuribles, que se celebrará el 30 de noviembre, cuenta con el apoyo, entre otros, de la Junta de Castilla y León. Desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral analiza los retos digitales que tiene Zamora y las propuestas de la administración regional para continuar avanzando

–¿Es la digitalización un arma importante para territorios como Zamora, de cara a poder desarrollar iniciativas lejos de las grandes urbes?

–Desde la Junta de Castilla y León estamos convencidos de que las nuevas tecnologías, especialmente las ligadas al sector TIC, se establecen como una magnífica oportunidad para que todos los ciudadanos, y empresas, independientemente de donde residan, puedan hacer realidad, y en condiciones de igualdad, cualquier proyecto profesional o de vida. Pero para ello es necesario contar con dos elementos. Por un lado, conexiones de alta velocidad en el 100% del territorio, donde son los operadores los que extienden sus redes en función de sus intereses comerciales y de las condiciones establecidas por el Estado, que es quien tiene las competencias exclusivas. Y, por otro, tenemos que propiciar los conocimientos necesarios para sacarle el máximo partido. Y es aquí donde la Junta está trabajando de forma muy intensa, a través de nuestro Programa CyL Digital, tanto en las capitales de provincia como en el medio rural. En Zamora tenemos un Centro CyL Digital en la capital y 19 más en diferentes pueblos.

–¿Está Zamora y Castilla y León digitalmente preparadas para este reto o todavía quedan espacios por cubrir con respecto a la cobertura de Internet?

–Le garantizo que la Junta de Castilla y León está haciendo todos los esfuerzos que están en su mano para avanzar en este tema. Aunque se está impulsando gracias a los Fondos Europeos, según los últimos datos oficiales, la Comunidad está en cobertura de banda ancha fija un 75% de la población, siendo del 72% en la provincia de Zamora, mientras que a nivel nacional estamos en el 90%. Este tema es de máxima relevancia dentro de nuestra agenda y por ello, recientemente, el presidente de la Junta ha anunciado la creación de la Mesa de las Telecomunicaciones como foro de participación y reivindicación al Gobierno, para que, entre otros aspectos, impulse los servicios digitales de su competencia en todo el territorio. Queremos que el Gobierno de España ejerza su competencia en llevar la banda ancha efectiva a todos los rincones de Castilla y León. Europa ha puesto los recursos económicos, el Gobierno los ha acaparado y vemos que no se están cumpliendo las expectativas. Lucharemos con determinación para que la banda ancha llegue a todo el territorio cuanto antes.

Cambio necesario

–¿Es difícil convencer a las empresas más antiguas de la necesidad de digitalizarse?

–Estamos siendo testigos de un cambio trascendental, tanto en la forma de hacer negocios, como en la forma de comunicarnos. La tecnología ha transformado la manera en que interactuamos entre nosotros y con el mundo que nos rodea. La digitalización de la economía es un proceso que no podemos ignorar y que requiere que estemos a la altura de los cambios que se están produciendo. La clave para sacar el máximo provecho de las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen en cualquier estrategia empresarial está en acertar con las herramientas que mejor se adaptan a cada modelo de negocio y con los profesionales que deben encargarse de utilizarlas. Es decir, apostar por la innovación, el talento y la capacitación.

Para potenciar el teletrabajo es necesario asegurar la conectividad de alta velocidad

–¿En qué medida ayuda la consejería a fomentar ese avance en las empresas?

–Las principales líneas de actuación de la consejería se centran en las infraestructuras de telecomunicaciones, las competencias digitales y su certificación, la digitalización del medio rural, la administración electrónica y digitalización de los servicios públicos, la promoción de tecnologías avanzadas o de vanguardia, especialmente la supercomputación, y la cooperación y colaboración. Y como ejemplos de herramientas para conseguirlo, desde la Junta estamos ofreciendo a todas las empresas elementos tales como nuestro programa de certificación de competencias digitales, TuCertiCyL o los servicios para empresas e investigadores de SCAYLE, la Fundación Supercomputación Castilla y León, que, además de contar con uno de los supercomputadores más potentes del país, también ofrece servicios de almacenamiento masivo en la nube, acceso a la información de las investigaciones llevadas a cabo por los centros universitarios y centros tecnológico y también aplicaciones de computación cuántica e inteligencia artificial.

Otras líneas de trabajo

–¿Qué otras líneas se trabajan enmarcadas dentro de la digitalización que puedan ser aprovechadas directamente por el ciudadano?

–Tenemos el programa CyL Digital, al que antes me he referido, que impulsa la formación, el asesoramiento y la certificación en competencias digitales de la ciudadanía de Castilla y León. Actualmente cuenta con más de 98.000 usuarios presenciales registrados, 38.000 más online y ha impartido 15.200 actividades presenciales, y 2.400 online. También estamos ofreciendo un nuevo servicio como Biblio CyLDigital que es una biblioteca de recursos digitales sobre tecnología y competencias digitales: desde ebooks y audiolibros, hasta vídeos, podcasts y píldoras formativas. Sinceramente, estamos muy contentos con los resultados de este programa y lo vamos a seguir potenciando para llegar, como meta de este mandato, al menos a 35.000 castellanos y leoneses más. Alcanzar una ciudadanía 100% digital es uno de los objetivos que todos los países europeos tenemos en el horizonte. No puedo dejar de citar el proyecto Territorio Rural Inteligente, una iniciativa de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las zonas rurales de manera sostenible mediante la aplicación de tecnologías de Internet de las Cosas en los servicios públicos gestionados por las administraciones públicas. Cuenta con una plataforma de software inteligente en la que las administraciones locales pueden monitorizar mediante sensores la gestión de los servicios públicos de manera eficaz y sostenible. El sistema es capaz de gestionar, a través de la sensorización de elementos, una gran variedad de servicios públicos: alumbrado público, recogida de re

Hoy en día, no estar en Internet o en redes casi significa no existir

–¿El teletrabajo obligado por la COVID fue un argumento de peso para empezar a pensar en la necesidad de actualizarse?

–Quizá fue un empujón casi definitivo para que las empresas y los empleados se dieran cuenta de que existía una nueva forma de trabajar. Evidentemente, no en todos los puestos, pero sí en aquellos que, en condiciones normales, se realizan delante de un ordenador con conexión a Internet. Esta realidad fue el día a día de muchos ciudadanos del mundo durante varios meses. Incluso alguna persona sigue realizando su labor profesional hoy en día de forma telemática, prácticamente al 100%. Ahora bien, igual que se vio una nueva forma de trabajar, también se vieron las carencias que existían para poderla llevar a cabo con garantías. Bien por la falta de equipamiento adecuado, bien por falta de conectividad, especialmente en ciertas zonas. Por eso, para potenciar el teletrabajo, que ya cuenta con un marco jurídico que lo regula, y ligándolo con los temas que hemos tratado anteriormente, es necesario asegurar la conectividad de alta velocidad en el 100% del territorio y es al Gobierno de España a quien corresponde dar respuesta a esta demanda.

Los beneficios del teletrabajo

–¿Qué beneficios puede aportar el teletrabajo para una comunidad como Castilla y León?

–Sin duda es una gran oportunidad. Y lo es porque existen profesionales que, si tienen la opción de seguir realizando su profesión desde una localidad con mayor calidad de vida que la que existe en las grandes urbes, seguramente se decidan a hacerlo. Por eso entendemos que por ahí tenemos una vía muy importante para luchar contra el reto demográfico, para que castellanos y leoneses que residen fuera de esta tierra puedan volver a ella y para que otros que no lo son, se planteen venirse a vivir aquí. Castilla y León cuenta con una gran calidad de vida, una inmejorable ubicación geográfica, buenas comunicaciones, un buen sistema de transporte, con una amplia gama de bonificaciones, y una muy importante vida cultural y de ocio, por lo que estamos abiertos a recibir a todos aquellas personas que quieran vivir y trabajar aquí, aunque su centro de trabajo esté fuera.

–¿La digitalización también ayuda a empujar pequeños negocios emprendedores?

–Cualquier actividad profesional se puede ver beneficiada por la digitalización. Es más, como antes decía, no puede abstraerse de un proceso imparable, ya que, de hacerlo, va a tener muchos problemas para subsistir. Por poner un ejemplo, hoy en día no estar en Internet o en las principales redes sociales, casi es sinónimo de no existir. Pero, sin embargo, estar presente y hacerlo de forma habitual, puede suponer dar un salto muy importante en términos económicos, más allá de los de imagen. La implementación de herramientas, sistemas o programas digitales en el día a día de cualquier empresa, sea del tamaño que sea, va a mejorar sustancialmente su eficiencia, va a facilitar la gestión, va a reducir costes y va a mejorar el producto o servicio final que se oferta al cliente. Es decir, va a ser mucho más competitiva e innovadora dentro de su ámbito.