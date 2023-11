El Gobierno minimiza las opciones de priorizar la Ruta de la Plata por Zamora en Europa

La renovación de la línea férrea de la Ruta de la Plata va a ser difícil que se integre en la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transportes, como están reclamando los colectivos movilizados en favor de la reapertura de la línea al Gobierno. Así se deduce de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez a una pregunta de parlamentarios del Grupo Popular en la que apuesta por el diseño actual basado en el Plan de Viabilidad y recuerda que fue precisamente este Gobierno el que recató a la Ruta de la Plata para la Red Transeuropea de Transportes, ya que inicialmente estaba excluida de esta programación logística continental.

Una respuesta que no satisface en absoluto a los promotores de las movilizaciones del pasado 4 de noviembre que pedían la reapertura de la Ruta de la Plata y que están preparando ya otra gran movilización para el mes de enero.

La pregunta al Gobierno sobre la Ruta de la Plata la presentaron los diputados del PP por Salamanca. La respuesta del Gobierno resume la situación actual, con el estudio de viabilidad en marcha que debe analizar las posibilidades que tendría la reapertura de la línea cerrada en 1985 entre Plasencia y Astorga tanto desde el punto de vista económico como social para el Oeste Peninsular.

Casi un millón

"En relación con el asunto interesado, se señala que el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha licitado el contrato de servicios para la redacción del Estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria Plasencia-León con fecha de publicación en la Plataforma a de Contratación del Sector Público de 24 de septiembre de 2023. El presupuesto estimado de licitación alcanza los 967.612,8 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución previsto de 24 meses".

Este es el paso previo del que depende todo: la viabilidad de reabrir en tramo no se conocerá hasta dentro de dos años. El Gobierno indica que la Ruta de la Plata está en la Red Global: "en el momento actual la norma europea vigente sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte es el Reglamento (UE) 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, en el que se establece la pertenencia a la Red Global de esta línea".

Y entiende que no se puede incluir en la Red Ampliada. "No se puede hacer efectiva la inclusión del tramo ferroviario Astorga - Plasencia en la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) porque no lo permite la metodología de la Comisión Europea. Esto no es impedimento para que se siga trabajando desde el Gobierno en el estudio de esta línea".

Apuesta

Es más el Ejecutivo asegura que sí ha apostado por la Ruta de la Plata: "Lo que ha hecho el Gobierno ha sido recuperarla como Red Global después de que la propuesta de la Comisión la eliminara completamente de la Red Transeuropea. El pliego y la memoria dicen que el tramo en cuestión pertenece a la Red Global porque el Reglamento en vigor en el momento de su elaboración y publicación así lo establece".

Y contesta a la alegación acerca de la existencia de la enmienda aprobada por todos los grupos políticos del Parlamento Europeo a principios de este año para que la reapertura del trazado ferroviario pudiese financiarse con fondos europeos que permitiesen su puesta en marcha antes de 2040, y no demorarla hasta 2050. "Las enmiendas del Parlamento a la propuesta de revisión de la Comisión, a las que hace referencia la pregunta, no tienen carácter concluyente".