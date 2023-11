La oposición se abstiene y da margen al primer presupuesto del mandato IU-PSOE en Zamora

Resultó en algún caso inesperado para el nuevo equipo de Gobierno municipal de IU-PSOE pero lo cierto es que todos los grupos de la oposición, PP, Zamora Sí y Vox, dieron un margen de respiro al primer presupuesto del mandato al abstenerse este miércoles en el pleno municipal en el que se votaron las cuentas del próximo ejercicio. Eso sí, las doce abstenciones no fueron ningún cheque en blanco y cada grupo introdujo sus matices y críticas sobre lo que debería mejorar ese borrador presupuestario que asciende a 76,5 millones de euros e incluye 8,5 de inversiones.

Las cuentas, que quedaron inmaculadas, sin ningún voto en contra, y que ahora debe someterse al periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva, generaron incluso momentos de "buen rollo" entre Gobierno local y oposición, como el café que se apostaron el portavoz popular y el concejal de Hacienda o la alabanza que Jesús María Prada, del PP, hizo a la edil de Servicios Sociales porque un esa área el presupuesto había sido "realista y amoldado a las necesidades de los zamoranos". Claro que también hubo reproches, como la "infrafinanciación de algunas partidas" y especialmente el "tijeretazo" a la de la factura eléctrica, algo que llevará a modificaciones presupuestarias posteriores, argumentó Prada, y que hará que, como el de este año, le presupuesto quede que "no lo conoce ni la madre que lo parió", dijo parafraseando a Alfonso Guerra.

Sin embargo, para el edil socialista David Gago, las cuentas de 2024 han ganado en "claridad y transparencia" y recordó que los técnicos municipales habían subrayado que suponían un "importante avance de sostenibilidad presupuestaria", a lo que añadió de cosecha propia que eran "responsables, no dejan a nadie atrás e invierten para mejorar la economía".

Él los vio "buenos para Zamora" pero el portavoz de Zamora Sí no tanto, ya que no reflejan la idea que su grupo tiene de ciudad, aunque "no vamos a caer en el error de ser un partido que vota todo en contra", especialmente porque había inversiones que sí veían con buenos ojos como la reforma del Mercado de Abastos, el nuevo parque de bomberos o la partida para el Museo de Semana Santa.

También Javier Eguaras, de Vox, consideró que había margen de mejora y, sobre todo, echó de menos medidas para frenar la despoblación y el envejecimiento, algo para lo que "la solución pasa por atraer empresas", manifestó.

Por su parte, el concejal de IU Diego Bernardo sacó pecho de que gran parte del presupuesto repercuta directamente en servicios a los zamoranos y de que se haya conseguido financiación externa para las inversiones, algo de lo que se mostró "orgulloso".

Al finalizar el pleno, a una pregunta de Zamora Sí, el alcalde, Francisco Guarido, informó de que en las obras del Puente de Piedra se han descubierto bajo el pavimento dos tuberías de agua antiguas en mal estado y se está estudiando qué hacer con ellas, lo que podría retrasar los trabajos.

Vox apoya el Pacto de Estado contra la violencia de género

El comunicado de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del 25-N contó con el apoyo unánime de toda la Corporación municipal, incluido Vox, formación que se sumó al resto de grupos para respaldar la declaración institucional contra la violencia machista de la FEMP.

A diferencia de los dirigentes nacionales de ese partido que niegan la violencia de género argumentando que es un concepto ideológico, los concejales de Vox en Zamora se sumaron sin peros a un texto leído por la concejala de Mujeres e Igualdad, Auxi Fernández, que mostraba "tolerancia cero" ante esa lacra social, instaba a la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género y alentaba a las entidades locales a desarrollar programas de educación en las escuelas, además de reclamar una "respuesta integral" para las víctimas. El comunicado expresó la "condena absoluta" de los 25 concejales de Zamora a la violencia de género porque "los maltratadores no tienen cabida en nuestra sociedad", resaltó que esta cuestión es "un problema de Estado que deben tener una solución de Estado" y que, en vez de retroceder, ese tipo de violencia está "instalándose entre los jóvenes" por lo que la situación actual requiere "un esfuerzo mayor".