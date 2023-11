Zamora pone la A-11 entre los primeros deberes para el ministro de Transportes

Las mismas reivindicaciones a los nuevos ministros pero con distintos puntos de vista dependiendo de si quienes las plantean desde Zamora pertenecen a una u otra de las grandes formaciones políticas. Aún así, la elección del exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, como nuevo ministro de Transportes y Movilidad Urbana genera coincidencias en el PP y el PSOE a la hora de reconocer que su cercanía a Zamora le obliga a tener un mayor conocimiento de las grandes inversiones referidas a la provincia. Para los socialistas, su elección y la de la también vallisoletana Ana Redondo en la cartera de Igualdad, junto a la continuidad de Margarita Robles al frente de Defensa, constituyen una garantía para proyectos vitales como el de la conversión en la autovía A-11 de la carretera Nacional 122 hasta la frontera con Portugal o el nuevo cuartel de Monte la Reina.

En cambio los populares zamoranos creen que el "parón de cinco años" en esos proyectos y las "concesiones" a los nacionalistas no hacen más que alentar el escepticismo. Aún así, el presidente provincial del PP, José María Barrios, ha reconocido que en su formación entienden que Puente, como vallisoletano, "tiene que conocer bien las necesidades de nuestra provincia", ha declarado. Por este motivo, esos primeros deberes el PP se los transmitirá lo antes posible para que "tome buena nota", ya que en cinco años el PSOE con los anteriores ministros de Transportes "no ha hecho nada" de la A-11 y "esperemos que él pueda hacer algo", ha añadido Barrios, que ha recordado que el PSOE cada vez que hay elecciones anuncia que se va a avanzar en el desdoblamiento de la N-122 pero lo único que han hecho es decir "que iban a ejecutar un kilómetro y medio pero no hemos visto ejecutar nada".

Por ello, el máximo responsable de los populares zamoranos ha pedido a Puente que se tome "en serio" esa autovía y haga caso a esa demanda de la provincia. Calcada expresión, la de que "se tome en serio" esa autovía, ha utilizado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, que también ha mostrado cierto tono conciliador al afirmar que "si cada uno hacemos los deberes con la misma intensidad todo irá muy bien", aunque también ha advertido que "si una de las patas se cae, la provincia se resiente".

Por su parte, el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, que este lunes ha acudido a Zamora para reunirse con cargos públicos de su partido en la provincia, ha coincidido en la petición de la A-11 y ha confiado en que el nuevo ministro sepa más sobre ella que la anterior titular, ya que cuando Barrios preguntó en el Senado por el avance del tramo entre Zamora y la frontera le contestaron que en El Burgo de Osma (Soria) ya se estaba haciendo las obras, ha recordado Vázquez.

Valoración del PSOE

En la otra orilla política, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, la zamorana Ana Sánchez, ha sostenido que el nombramiento de Puente y Redondo como ministros es "una extraordinaria noticia para Zamora y para Castilla y León" por el conocimiento que tienen de esta tierra y su "compromiso inquebrantable" con ella. Ha opinado que de esa forma los socialistas de la Comunidad van a tener un "inmenso peso específico" en el nuevo Gobierno.

En la misma línea, el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha sostenido que Óscar Puente fue "el gran impulsor" para que la Autovía del Duero (A-11) fuera una realidad en los Presupuestos Generales del Estado, algo por lo que el propio Fagúndez luchó junto a él en el Congreso de los Diputados. También ha puesto de relieve la trayectoria y el "gran trabajo" desarrollado por Ana Redondo.

La triada castellanoleonesa en el nuevo Gobierno se completa con otra ministra nacida en León, Margarita Robles, que también tiene mucho que aportar a Zamora. Su continuidad en Defensa, según el líder del PSOE provincial, garantiza el proyecto del cuartel de Monte la Reina para la llegada de dos batallones del Ejército de Tierra al antiguo campamento militar. Fagúndez ha indicado que a finales de año se habrá adjudicado la redacción de ese proyecto y "a partir de ahí se podrá redactar el proyecto y proceder a la licitación de la obra, que es lo que todos pretendemos lo antes posible". Otro de los deberes para nota que tiene el nuevo Ejecutivo nacional.