Un joven de Zamora debe dedicar el 45% de sus ingresos para vivir solo de renta

El coste del acceso al alquiler para un hogar joven de Zamora asciende al 23% de sus ingresos, uno de cada cuatro euros que cobra, lo que significa que ha aumentado medio punto en un año. Una persona joven asalariada debería dedicar el 45% de su sueldo si quisiera vivir sola en un piso de alquiler, porcentaje que baja notablemente, y se queda en un 19,6% si se opta por un piso compartido.

En este aspecto los jóvenes zamoranos son los que mejor lo tienen de todo Castilla y León según los datos del último informe del Observatorio de Emancipación, presentado estos días en el Consejo Económico y Social y elaborado con la colaboración del Consejo de la Juventud.

Por debajo de los 80.000 euros

El precio medio de la vivienda libre en Zamora estaría un poco por debajo de los 80.000 euros, después de haber disminuido un 2,46% en el último año. Un hogar joven debería de dedicar un 16,3% de sus ingresos al pago de una hipoteca de una casa en propiedad, mientras que una persona sola dedicaría un 32%.

Si en realidad resulta más barato comprar que alquilar, ¿por qué los jóvenes no se decantan por esa opción?. La respuesta la da el propio informe del Observatorio de Emancipación: "Aunque la compra de vivienda resulte lo más viable, para poder hacer frente a la entrada de una vivienda, una persona joven tenía que ahorrar casi dos veces y media su salario anual completo, lo cuál es inviable".

Los datos presentados hacen referencia al segundo semestre de 2022, sobre la situación de las personas jóvenes de Castilla y León "a través de los cuales se ha podido observar la situación socioeconómica actual tan complicada que están pasando debido, entre otros aspectos, a la subida de la inflación en la que nos encontramos, el aumento del precio de la vivienda o la subida de los costes de la cesta de la compra y suministros".

Pérdida de población joven

Aunque han mejorado los datos referidos a emancipación o empleo, "continuamos siendo la comunidad autónoma que más población joven pierde cada año, dejando la región en el año 2022 alrededor de 1.711 jóvenes con destino a otras comunidades, principalmente a Madrid".

No obstante, "hay que señalar que esta pérdida de población joven ha sido un 64,7% inferior a la del año anterior. El Observatorio apunta a que los jóvenes de Castilla y León destacan por su "alto nivel formativo" Dos de cada tres jóvenes en Castilla y León tiene estudios secundarios postobligatorios (38,2%) o superiores (29,7%). "No obstante, el tejido empresarial no está preparado para absorber el talento joven de Castilla y León, produciéndose un incremento de la población joven sobrecualificada y un aumento de la subocupación.

Además, es importante señalar que una de cada tres personas jóvenes en nuestra región, son "sisis", es decir, estudian y trabajan a la vez.

Contratos indefinidos, horarios parciales

Por otro lado, tras doce meses de la aplicación de la reforma laboral, "se ha incrementado sustancialmente la contratación indefinida, lo que supuso que el 58,5% de las personas jóvenes trabajadoras estuvieran en 2022 con esta modalidad de contrato, dice el Observatorio de Emancipación. Esto ha conllevado a que se redujese la contratación temporal, no obstante, sigue siendo muy preocupante que la tasa de temporalidad se sitúe en el 41,5%".

No obstante lo anterior, resulta que se ha incrementado "la parcialidad involuntaria", situación en la que se encuentra el 45,5% de personas jóvenes, es decir," jóvenes trabajando menos horas de las que querrían". Y, otra paradora, "a pesar de la notable mejoría en la ocupación de personas jóvenes, continúa aumentando cada semestre la pobreza juvenil en Castilla y León, que afecta al 26,2% de las personas jóvenes". Es decir, una de ca de cada cuatro personas jóvenes de la región se encontraba en situación de pobreza o riesgo de exclusión".

En la presentación del informe, Sandra Ámez, indicó que teniendo en cuenta las conclusiones, "es especialmente importante implementar políticas de juventud que atajen de manera estructural los problemas que afectan a las personas jóvenes y que no se conviertan en muchos casos en un parche, que no ataja los problemas de raíz, como son la vivienda y el empleo, y que provocan grandes problemas de salud mental para la población joven, cuya principal causa de muerte es el suicidio".