IU Zamora reclama una asamblea para elegir al sustituto de Alberto Garzón lo antes posible

La dimisión del todavía ministro en funciones Alberto Garzón al frente de IU federal anunciada esta semana abre un periodo de incertidumbre en Izquierda Unida a nivel nacional que desde Zamora pretenden que se resuelva con la elección de un sustituto de Garzón como coordinador federal lo antes posible.

Ese es el planteamiento que defiende el coordinador provincial de IU y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, Miguel Ángel Viñas, que explica que a partir de ahora se abren todas las posibilidades: desde el mantenimiento de una Ejecutiva sin coordinador hasta la próxima asamblea federal ordinaria, hasta el nombramiento de alguien de forma provisional o el adelanto de la asamblea que se celebra cada cuatro años.

Para Viñas "lo normal" sería convocar una asamblea extraordinaria en la que se pudiera elegir un nuevo coordinador federal. Eso sí, Viñas aclara que ni él ni ningún otro miembro de IU de Zamora, al menos del núcleo central con el que trabaja día a día, tiene intención de presentar candidatura como sustituto de Garzón, pese a que Zamora es hoy por hoy uno de los pocos reductos donde IU ha tocado poder y donde tiene la única Alcaldía en una capital de provincia española que ostenta actualmente Izquierda Unida.

Aunque los integrantes de IU de la provincia inicialmente no tienen interés en ocupar la máxima responsabilidad federal, lo que no descartan es formar parte de la lista alternativa a la oficialista, como ya hicieran en la última asamblea en la que se reeligió a Garzón. Al respecto, Viñas no oculta que la mayor parte de IU de Zamora se alinea con el sector crítico y, de hecho, él mismo formó parte en marzo de 2021 de la candidatura alternativa, junto a Sergio López, Jonathan de Anta y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que figuró de forma simbólica como último integrante de la lista encabezada por José Antonio García Rubio. Si en la próxima asamblea federal nuevamente se presentan varias listas "apoyaremos una que vaya en la línea que siempre hemos mantenido", asegura Viñas.

La renuncia, comunicada por carta, no afecta a la estructura provincial de Izquierda Unida

La renuncia de Alberto Garzón descabeza temporalmente a Izquierda Unida federal pero no afecta a la estructura provincial del partido, que se mantiene igual hasta la próxima asamblea, ya que los cambios únicamente se producen en la dirección nacional de la formación de izquierdas y no en su asamblea provincial ni en la local de Zamora. La marcha de Garzón, que aún dirige el Ministerio de Consumo en funciones hasta que en los próximos días Pedro Sánchez nombre los nuevos ministros, fue comunicada por el propio coordinador federal de IU en una carta remitida a la militancia este viernes, aunque la marcha no se formalizará hasta la próxima reunión de la actual dirección federal, prevista a principios de diciembre. Una vez formalizada la dimisión, la Coordinadora Federal del partido podrá elegir a otra persona que sustituya temporalmente a Garzón. Sin embargo, el sector crítico, con el que se postula la dirección de IU de Zamora, ya ha reclamado a nivel federal la celebración de una asamblea extraordinaria y que se cierre un ciclo político que, a su juicio, "no puede pasar por el continuismo", según informa Europa Press.