Un bosque de Valorio de Zamora prehistórico

No fue un taller infantil al uso, no sólo porque es infrecuente que en él se pueda viajar al pasado, y menos aún a miles de años atrás, hasta la época prehistórica, sino también porque a diferencia de otras propuestas para niños en esta no valía dejar a los pequeños y despreocuparse de ellos durante dos horas, sino que los padres también debían ser parte activa y participar en él junto a sus hijos. Esta cita con el neolítico enmarcada en las V Jornadas Prehistóricas de Zamora, se desarrolló este sábado en el centro de interpretación del bosque de Valorio y estuvo guiada por la narradora y cuentacuentos Irene Mesonero. En el taller, dirigido a niños de entre cinco y once años, no faltó la diversión de padres e hijos, mientras aprendían sobre la época prehistórica a través de juegos y manualidades que luego se llevaron como recuerdo.

Aunque ha sido la primera, ésta no es la única actividad pensada para el público infantil incluida en las Jornadas Prehistóricas que organiza el Ayuntamiento de Zamora junto a Paco González Producciones, ya que el próximo miércoles el salón de actos de la Alhóndiga acogerá a las 18 horas la presentación del libro infantil "Makunga, el misterioso niño de las estrellas" a cargo de su autora, Judith López Rueda. Esa actividad permitirá a niños y mayores conocer la historia del niño neandertal que cruzó el Estrecho de Gibraltar y de paso divertirse con la magia de Naife.