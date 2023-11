La oposición censura que el presupuesto municipal de Zamora vive "el Día de la Marmota"

La oposición censuró el borrador de los presupuestos municipales que se les presentó en la Comisión municipal de Economía y que la próxima semana se llevarán al pleno para su aprobación. Aunque las críticas de todos los grupos situados a la derecha del equipo de Gobierno de IU-PSOE han sido coincidentes, el signo de su voto presenta variaciones, ya que mientras Zamora Sí y Vox votarán en contra del borrador presupuestario, el PP se abstendrá.

Sin embargo, las críticas de fondo son las mismas, ya que todos coinciden en subrayar que los proyectos que se llevan como inversiones son los mismos que han figurado presupuesto tras presupuesto los últimos años, sin que acaben de arrancar. En esa idea insistieron tanto el concejal popular David Ángel Hernández como el portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé. Hernández acusó al equipo de Gobierno municipal de "vender humo" y anunciar los mismos proyectos una y otra vez cuando luego se ve que la ejecución es "ínfima" y hay muchas partidas que luego no se materializan, como la veintena de ellas por las que preguntaron en la Comisión de Obras.

Por su parte, Zamora Sí calificó de "Día de la Marmota" el ver siempre proyectos como el del parque de Bomberos, el Banco de España o el Museo de Semana Santa que no acaban de ejecutarse y que "ya cansan". Agregó que la ciudad lleva ocho años parada y el capítulo inversor únicamente es del 9,8% del montante total del presupuesto municipal. Por ello, Tomé anunció en rueda de prensa que votarán en contra de las cuentas municipales de 2024, que además contemplan "un gran número de subvenciones nominativas, a dedo" que vulneran la normativa. Tras mostrarse igualmente en contra de la subida del IBI y de la tasa de basuras anunció que presentará enmiendas parciales al presupuesto que intentará consensuar con otros grupos, incluido el PSOE, para que puedan salir adelante.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT, que estuvieron presentes en el Consejo Sectorial de Economía del Ayuntamiento en el que se presentaron los presupuestos, mostraron su apoyo al borrador con matices. CCOO reconoció que la subida impositiva estaba justificada mientras que UGT echó de menos no haber conocido antes las cuentas para haber realizado aportaciones antes de que se cerraran.

El Consistorio, con 50 millones en el banco, recibe dos de intereses al año

El Ayuntamiento ha pasado de pagar intereses a los bancos hasta el año 2017 a recibir de las entidades bancarias nada menos que dos millones de euros en 2024. Ahora son ellas las que le abonan intereses por el dinero que tiene depositado.

La cantidad total de las cuentas del Consistorio zamorano varía según la época del año, dependiendo de si es o no periodo de recaudación tributaria, pero de media ronda los 50 millones de euros. "En los últimos años se ha dicho que el Ayuntamiento tiene mucho dinero en el banco y nos parece importante trabajar y pelear todo lo posible para que ese dinero genere un rendimiento al Ayuntamiento", declaró el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, que por primera vez ha metido en un presupuesto esa cuantía de los intereses a cobrar de los bancos, un montante que así no tendrá que salir de los tributos que abonan los ciudadanos, destacó. Los intereses de las entidades no suelen rebasar el 0,5 o el 1% pero cuando la cantidad que el cliente tiene es muy importante abonan más para evitar que se vaya a otro banco que le ofrezca un rendimiento mayor por ese dinero. De esa forma, la negociación del Consistorio le permitirá obtener en 2024 dos millones, una cuantía similar a la que ha logrado en el ejercicio actual.