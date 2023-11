Cinco años viviendo del cuento en Zamora

Va a hacer cinco años que publicó su primer libro infantil y desde entonces lleva viviendo del cuento en Zamora ¡Para que luego digan que no hay niños! La escritora de literatura infantil Sandra Alonso está dispuesta tirar por tierra las estadísticas demográficas y a desterrar tópicos como el de que los niños no leen y ahora sólo se interesan por las pantallas.

"Tenemos la falsa creencia de que los niños pasan de todo lo que no sean nuevas tecnologías o estar con el móvil, pero los niños leen, y desde chiquitines", explica con conciencia de causa esta autora especializada, que además está al frente de "Mis cuentos infantiles", la única librería exclusivamente de libros para niños con la que cuenta Zamora, una especialización de la que carecen otras ciudades más grandes y con más niños que ésta.

Lo cierto es que a ella lo de vivir del cuento no se le da nada mal. Para muestra un botón, o mejor aún, toda una mercería: veinte libros publicados en cinco años, canales y bitácoras especializadas en reseñas de cuentos infantiles en Instagram, Facebook y Youtube que suman más de 57.000 seguidores, una librería abierta contra viento y marea en plena crisis del covid-19, una editorial propia y, desde este curso, también talleres de cuentos impartidos en bibliotecas, colegios y guarderías.

Con ese impresionante curriculum en torno al libro infantil cualquiera diría que Sandra vive en Zamora, la provincia española más envejecida y la única que no llega a los nueve niños de hasta 14 años por cada cien habitantes. Pese a esa estructura poblacional, ella no abandonó su ciudad ni para cursar sus estudios de Magisterio, ni para emprender, ni lo hace ahora que se ha echado más trastos a la cabeza y ha elegido la universidad de la otra ciudad con zeta, Zaragoza, para hacer un máster online en Lecturas, Libros y Lectores Infantiles y Juveniles. "Aburrirme no me aburro, y siempre alrededor del cuento", explica, para justificar a continuación su nueva aventura formativa por la importancia de seguir aprendiendo de lo que le gusta.

Campaña navideña

Ese máster lo compatibilizará las próximas semanas con el mayor ajetreo que registra su librería por la cercanía de la Navidad y los elfos que compran regalos para hijos, sobrinos o nietos. Estos días ya ha tenido alguna visita de niños zamoranos que se interesan por los libros que van a pedir en su carta a Papá Noel o los Reyes Magos y pronto comenzarán a llegar también quienes tienen como tradición que entre los regalos de los pequeños de la casa no falte un cuento, aunque solo sea como complemento de muñecas, coches de juguete o videojuegos.

Libros viajeros

Pero entre tanto cuento, a Sandra Alonso se le había quedado una espina clavada desde que el confinamiento por el covid-19 le obligó a posponer la apertura de su librería hasta julio de 2020. También tuvo que retrasar y cambiar de lugar entonces la presentación de uno de sus libros y por unas cosas u otras hasta ahora nunca había elegido su comercio como lugar para hacer la presentación oficial de uno de sus títulos. Ni en español, ni en catalán, vasco, turco, portugués, taiwanés, rumano o árabe, los idiomas a los que también se han traducido la veintena de cuentos que ha publicado y que demuestran que la literatura infantil es universal y viajera. Este sábado ha logrado romper el gafe de la pandemia y ha realizado la primera presentación propia en su local de "Mis cuentos infantiles" de la calle Pablo Morillo. Y no ha sido uno si no dos los cuentos que ha presentado. Se trata de "Peatón" y "Meses", ambos publicados en la nueva colección Mariquita por la editorial sevillana Alaestrella, cuya editora y también escritora infantil, Cristina Expósito, le ha acompañado en la puesta de largo.

Se trata de dos libros que se presentan coincidiendo con la celebración en Zamora de la Semana de la Infancia y la Adolescencia y que están dirigidos a pequeños a partir de un año y primeros lectores. Editados en papel-cartón, con frases sencillas y letra mayúscula, "Peatón" y "Meses" tienen la peculiaridad de que están escritos en rima. Con ellos Sandra Alonso enseña a los más pequeños el ciclo anual y las normas de tráfico, y de paso demuestra a los mayores que es posible vivir del cuento en una provincia (casi) sin niños.