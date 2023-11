Los decanos de Educación piden en Zamora adaptar los planes de estudio a la realidad actual

El Campus Viriato de Zamora acoge por primera vez la Asamblea Nacional de la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación, que llega a su décimo novena edición. Dos días de debate que arrancaron ayer con la presencia de más de 120 personas, que pusieron sobre la mesa los desafíos actuales de la educación.

El anfitrión y organizador de este encuentro, Francisco Cuadrado, director de la Escuela de Magisterio de Zamora —futura Facultad de Ciencias de la Educación, una vez que se formalice en el Bocyl— existe una acuciante necesidad de modificar los planes de estudio de estas carreras. "La educación ha cambiado mucho y no podemos estar a la cola de los avances que se están registrando", justificó.

Desde la Universidad de Barcelona

Una propuesta apoyada por los presentes y detallada en la conferencia que impartió el doctor Enric Prat Gil, de la Universidad de Barcelona. En su charla sobre "La formación inicial docente en mirada comparada: bases para un debate crítico", abordó estos cambios profundos de profesión docente, "que ha experimentado cambios profundos severos desde hace casi tres décadas y eso nos marca el status actual, lo que condiciona a la hora de pensar cómo debe ser la formación inicial, que tiene que basarse en un proyecto a corto plazo, para intentar ajustarnos a los previsibles cambios de los próximos años".

El prestigio social es uno de los puntos que quiso tratar Prat, ya que "afecta a la entrada de nuevos estudiantes, los futuros maestros", aunque reconoció que a lo que hay que estar muy atento es a la incorporación de las nuevas tecnologías "que están erosionando mucho la profesión docente", advirtió.

"Ahora ya no podemos pensar solo en el aula como un espacio cerrado con alumnos, sino que existen otros mecanismos que están interviniendo en la docencia y que la afecta de manera directa", explicó. Y es que las nuevas tecnologías, según el profesor de la Universidad de Barcelona, no solo se tienen que ver como una herramienta de ayuda, "sino, sobre todo, estar atentos a lo que implican fuera de la escuela, porque los niños no están en contacto con las pantallas solo como ocio, sino también en clave educativa", aseguró.

En la actualidad, hay un crecimiento exponencial de las tecnologías que intervienen en el aprendizaje de los alumnos, lo que él mismo denomina como "educación en la sombra", poniendo como ejemplo el refuerzo que muy a menudo se busca en Internet. "En ese contexto, el maestro queda desplazado, a no ser que tenga una relación muy directa con la familia", sugirió.

Apoyo del Ministerio de Educación

El encuentro también contó con la presencia de la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Mónica Domínguez García, quien apoyó estos cambios tan necesarios en las escuelas de Magisterio, recordando el documento presentado por el ministerio, "Las 24 reformas para la mejora de la profesión docente", donde se trata desde la formación permanente hasta la carrera profesional, entre otros aspectos.

"Consideramos que los decanos de educación son piezas clave, porque son quienes están dando forma a los planes de estudio de la formaciones iniciales de los futuros maestros", destacó. Por eso, aseguró que iba a estar muy atenta "a todas las reflexiones que aquí se hagan, para recoger conclusiones y poder marcar la hoja de ruta a seguir", argumentó.

De hecho, uno de los resultados de este congreso será poner en marcha la elaboración de los libros blancos de Infantil, Primaria, Pedagogía y Educación Social, donde se analiza la situación de estas titulaciones en España, para remitírselas al Ministerio de Educación.

Prueba de acceso

Otra de las demandas que se trataron en el primer día de esta jornada fue la necesidad de realizar una prueba de acceso específica para entrar en las carreras de Educación, algo que es una realidad en Cataluña o Islas Baleares. Precisamente, el decano de Educación de esta última, Miquel Oliver explicó que, después de un proyecto de investigación de tres años, en 2021 pusieron esta prueba en marcha, con unos resultados muy satisfactorios. "Aunque lo habíamos leído en la teoría, no nos lo creíamos, pero es cierto que estas pruebas han tenido un efecto disuasorio, es decir, han hecho que muchos jóvenes se planteen su futura profesión y hayamos bajado de una demanda de 1.200 aspirantes a casi la mitad, por lo que al tener una oferta para 400 estudiantes cada año, la selección que ahora hacemos no es tan complicada y es de gente comprometida", indicó.