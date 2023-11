Las claves del nuevo mandato de Pedro Sánchez para Zamora

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez va a ser positivo para Zamora por las cuestiones sociales, ya que elevar las pensiones o el salario mínimo tiene un gran impacto en una sociedad de magros sueldos y mucho jubilado, pero deja más dudas con respecto a la capacidad financiera para sacar adelante los grandes proyectos pendientes en la provincia, como la autovía de Portugal o Monte la Reina, debido al impacto que puede tener la reducción de ingresos por la condonación de deuda a las comunidades autónomas, especialmente Cataluña.

Es el resumen del análisis de situación que hacen los principales dirigentes de PSOE y PP, Antidio Fagúndez y José María Barrios y los principales cargos institucionales de Zamora, presidente de la Diputación y alcalde, respectivamente Javier Faúndez y Francisco Guarido.

Son Fagúndez y Guarido los que más inciden en la importancia que un Gobierno de marcado carácter social, como es el de Pedro Sánchez, en coalición con Sumar va a tener para la provincia. Un incremento del salario mínimo hasta el 60% del salario medio, por ejemplo, afecta directamente "al 40% de los trabajadores de Zamora" y las pensiones a unas 50.000 personas, casi un tercio de la población provincial.

"A mi me satisface bastante porque son conquistas sociales en las que hay que seguir profundizando", dice Guarido quien añade que la alternativa era "un Gobierno extremista de derechas que seguramente iba a destrozar lo conseguido en los últimos años, no sólo en materia social, sino también en derechos civiles de mujeres, trans o jóvenes".

En ese aspecto incide también el socialista, quien promete "seguir trabajando por un país más libre" y con mejoras como las de salud bucodental, salud mental o las becas, importantes para la igualdad de oportunidades en Zamora.

La cruz de la investidura, sin embargo, son las cesiones a los nacionalistas.

Se rompe España

Es precisamente lo que subrayan los populares Barrios y Faúndez. "La investidura de Pedro Sánchez va a ser un punto de inflexión negativo para la provincia", razona el presidente de la Diputación. "Cuando inflas unos territorios con inversiones millonarias o eliminación de déficit millonario sólo hay tres fórmulas: se lo quitas a otros territorios, como sucederá a la provincia de Zamora, subes impuestos o aumentas el déficit, más aún de lo que está aumentando el Gobierno".

Para Faúndez "se han cruzado unas líneas rojas tremendamente graves para comprar el sillón de la Moncloa por un periodo de tiempo".

El senador y presidente provincial del PP, José María Barrios también es pesimista: "Se ha engañado a los votantes con la amnistía, pactos con Bildu o el proceso de autodeterminación de Cataluña. Y cuando se juntan tantos partidos con el único objetivo de que no gobiernen otros, los objetivos comunes no existen, es imposible que saquen cosas buenas para España". Barrios promete hacer una labor de oposición eficaz, sobre todo con el gran poder territorial popular, que gobierna la mayoría de comunidades autónomas y capitales de provincia y que tiene mayoría en el Senado.

Con respecto a las inversiones en la provincia "si se hacen cesiones millonarias a Cataluña y el País Vasco, más lo que no sabemos, no se reparte con el resto. Y para Zamora, si ya teníamos presupuestos malos en los últimos años, con una única inversión en Monte la Reina que no se ha hecho ahora podemos ir a peor, aunque sea difícil".

Guarido, sin embargo, considera que el mantra de "todo para los catalanes no es verdad, porque se va a condonar la deuda proporcionalmente a todas las comunidades. Va a ser café para todos en cuestión de deuda".

Fagúndez remacha los mismos argumentos y aunque admite que la condonación de la deuda va a ser mayor para Cataluña que para Castilla y León, va a haber otras comunidades, como Valencia o Andalucía con cantidades similares. "Son falacias que se dicen por parte de la derecha y ultraderecha, como lo de que se rompe España", indica el socialista.

"Aznar en el 96 pactó con Convergencia, quitó los gobiernos civiles, sacó la Guardia Civil de Cataluña e indultó a 1.432 personas y entonces se decía que era por la estabilidad del país", apunta el diputado del PSOE.