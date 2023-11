Los vecinos de la casa que explotó en Los Bloques de Zamora: "Creíamos que era un terremoto"

Todo quedó en heridas leves, un gran revuelo, el ajetreo de los servicios de emergencias y el desalojo temporal de las ocho viviendas del portal afectado, pero las consecuencias podían haber sido mucho más trágicas.

El suceso ocurrido el martes por la noche en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Los Bloques, ha hecho rememorar a algunos vecinos las dos explosiones ocurridas el pasado mes de agosto en edificios de Valladolid que se saldaron con un fallecido, una veintena de heridos y afectados que tardaron casi tres meses en volver a sus hogares. Afortunadamente en la explosión registrada sobre las diez y media de la noche de este martes en Los Bloques las consecuencias han sido menores, aunque el hombre de 57 años que se instaló hace un par de meses en uno de los segundos del portal número 9 de la calle Núñez de Balboa, lo recordará toda la vida.

Una fuerte explosión repentina derribó tabiques y paredes de su casa. Incluso el murete que hace de barandilla en la terraza se vino abajo. Sin embargo, él salió casi sin rasguños, con quemaduras leves en las piernas. Tres agentes especializados en sucesos de este tipo de la policía científica de la comisaría de la Policía Nacional, situada a escasos metros, tratan ahora de determinar las causas de la deflagración, aunque todo parece apuntar a que pudo deberse a la acumulación de gas de una bombona de butano utilizada en la vivienda. Dos de sus vecinas del bajo, Ángela y Águeda, explicaron que aún no se habían acostado cuando se produjo la explosión y se llevaron un gran susto porque oyeron "un golpe muy grande, yo creí que era un terremoto o algo así", explicó una de ellas mientras la otra relató que el vecino herido salió por su propio pie e iba "con los pantalones quemados", por lo que fue atendido por los servicios sanitarios de Emergencia desplazados al lugar y posteriormente, tras darle el alta "in situ", se dirigió a estas vecinas octogenarias para interesarse por si ellas estaban bien. "La casa la tiene destrozada", explicaron. Todos los vecinos fueron desalojados mientras se comprobó que no había daños estructurales ni una fuga en la red de gas hasta que a media noche regresaron a sus casas, aún con el susto en el cuerpo.

El inquilino, con rasguños y la casa destrozada: "Un milagro"

El concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, que se acercó a la zona tras la explosión, explicó que "milagrosamente la persona que estaba en la vivienda en el momento de la explosión salió con heridas leves" ya que únicamente sufrió pequeñas quemaduras pero "la vivienda quedó prácticamente destrozada" e incluso el pretil de la terraza, que daba a un patio interior del edificio, situado en el número 9 de la calle Núñez de Balboa, cayó por completo a los patios traseros.

"La explosión fue bastante importante", reconoció el edil, que indicó que hasta el lugar del suceso ocurrido sobre las diez y media de la noche del martes, se desplazaron, junto a los agentes de la Policía Municipal, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zamora, personal y medios de Emergencias Sanitarias de Sacyl y agentes de la Policía Nacional. Gago aclaró que "no es que explosionara la bombona, si no que se acumuló gas proveniente de esa bombona de butano y posteriormente explosionó". El concejal responsable de la Policía Municipal y los Bomberos añadió que aunque todavía hay que ver y analizar los datos recabados "todo hace indicar que eso fue lo que ocurrió".