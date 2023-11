Las últimas evidencias científicas demuestran que el consumo de leche y queso repercuten positivamente en la salud. Las contribuciones nutricionales de estos productos se han puesto de manifiesto en la primera ponencia del curso promovido por la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED de Zamora.

El curso "Tres productos zamoranos de excelencia: leche, queso y lechazo" ha iniciado sus sesiones este jueves con la bienvenida a los asistentes por parte del director de la Cátedra, Juan Andrés Blanco; el secretario de la UNED de Zamora, José Delgado; y la representante de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos. Todos ellos, han destacado la relevancia del curso par divulgar la excelencia de estos alimentos que se producen en la provincia de Zamora. "Productos exquisitos y de excelente calidad que debemos conocer y aprender a valorar para dar a conocer su potencial fuera de la provincia", ha destacado Huertos.

La primera ponencia ha estado a cargo de Manuela Juárez, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien se ha centrado en el análisis de los nutrientes de la leche y el queso y sus contribuciones en la salud de las personas. Tras años en los que se ha renegado de estos productos, Juárez, ha señalado que hay "evidencias científicas demostradas de su repercusión positiva en la salud ósea, en el control de peso pero, sobre todo, en la salud cardiovascular".

La investigadora ha destacado también la calidad de la leche de oveja que se produce en Zamora, con un 50% más de calcio que la leche de vaca. "Es más rica en grasa y proteínas y, por tanto, una fuente importante de elementos minerales", ha dicho.

Relevo generacional

El ex director de Gaza, José Luis Calvo, ha tomado el relevo de Juárez para profundizar en la segunda sesión de la mañana en las características de la leche de la ganadería zamorana. Calvo ha alertado del problema existente que es el relevo generacional.

"Ahora prima la comodidad de trabajo y hay un grave problema de relevo generacional porque el trabajo de ganadero no es atractivo. No es que no sea rentable, no es atractivo socialmente porque nadie quiere trabajar los 365 días del año", ha comentado. Ante ello, el sector debe continuar con la agrupación y el crecimiento del tamaño de las explotaciones aumentando las plantillas para que se vayan relevando. "Hagamos turnos y tecnifiquemos la profesión que es lo que ya se está empezando hacer en los últimos años", ha añadido.

Una solución que para Calvo, tiene que centrarse en pasar del concepto de ganadero a empresario ganadero que se encargue de dimensionar la explotación, tecnificarla y contratar mano de obra cualificada.

El ex director de Gaza ha incidido también en su ponencia en las grandes condiciones agroclimáticas de la provincia zamorana para la producción de la leche, tanto de vaca como de oveja. "Nuestras vegas tienen unas grandísimas condiciones para producir forraje, incluso mejor que la cornisa cantábrica, somos más competitivos y con un clima más benigno y más adecuado para la vaca que el valle del Tajo o el valle del Ebro, por ello, Castilla y León debería haber aumentado sobre todo la producción de leche de vaca y no lo ha hecho por cuestiones sociales como el relevo generacional".

Tras profundizar en el origen de la industria lechera en Zamora, Calvo ha querido ensalzar la alta calidad higiénica sanitaria de la leche zamorana, gracias al trabajo que se ha realizado desde las industrias, logrando una leche con una concentración de grasa y proteína alta muy adecuada para la transformación.

Programa del curso

El curso ha cerrado el programa del jueves con la conferencia de Nuria Mª Arribas, directora gerente de la Organización Interprofesional Láctea (InLac). La charla se ha centrado en las actividades de la organización en el sector lácteo con especial referencia a la provincia de Zamora.

El programa, que puede seguirse de manera online o presencial gratuitamente, continuará el viernes a las 11.00 horas en la sede de la UNED de Zamora con la ponencia sobre el sector del vacuno de leche en el campo zamorano a cargo de Flor Linares, representante del vacuno de leche de Cobadu. A continuación, el investigador de CIAL-CSIC, Javier Fontecha, desarrollará el tema sobre la grasa láctea y sus recomendaciones nutricionales. La jornada concluirá con una mesa redonda sobre el consumo de queso en la restauración zamorana.