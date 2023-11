El Consejo Sectorial de Economía, Fomento de Empleo y Desarrollo Económico, un organismo consultivo y de participación ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, celebra este jueves una reunión en la que renueva sus integrantes y elige nuevo secretario entre sus vocales.

La reunión servirá además para dar a conocer a ese organismo el borrador del presupuesto municipal para 2024, así como las modificaciones de las ordenanzas fiscales del próximo año, entre ellas la del Impuesto de Bienes Inmuebles y la de la tasa de basuras, que experimentan incrementos tras años sin modificarse, y la de tenencia de animales de compañía, que se suprime. Antes de la celebración de la reunión del Consejo Sectorial de Economía se celebrará la comisión informativa de Economía, Contratación y Personal, a la que también se lleva, entre otros asuntos, la aprobación inicial del Presupuesto General de 2024 del Ayuntamiento de Zamora.

Comisión de Urbanismo

En otra comisión municipal que se celebró este miércoles, la de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, el PP preguntó por la situación de una veintena de proyectos pendientes que contaban con partida presupuestaria en el presupuesto de este año y que aún no se han ejecutado, con casi dos millones de euros que estaba previsto invertir en ellos. Si la adjudicación de esas inversiones no se ha realizado antes de que finalice el año, las partidas económicas destinadas a ellos pasarán a engrosar la "gran bolsa de remanentes" del Ayuntamiento que el equipo de Gobierno no ha sido "capaz de gastarlos", ha denunciado el PP en un comunicado.

Entre esos proyectos por los que ha preguntado en la comisión figura la ampliación de carriles bici de Zamora, presupuestada con 98.000 euros, así como la actualización del mapa del ruido, para el que hay reservada una partida de 40.000 euros. La ejecución subsidiaria de derribos, vallados y diversas actuaciones en edificios particulares tiene 150.000 euros pendientes de gasto, mientras que el fomento de la Inspección Técnica de los Edificios contaba con un presupuesto de 100.000 euros que no se ha gastado, según apuntan los populares.

Puente de Hierro

El arreglo de caminos rurales (200.000 euros), una actuación en el entorno de los colegios Riomanzanas y La Hispanidad (193.000 euros), la expropiación y el derribo de casas adosadas a la muralla en la Ronda de Santa Ana por valor de 150.000 euros o la redacción de proyecto de rehabilitación del Puente de Hierro por 50.000 son otros de los proyectos.

Además, los concejales populares han mencionado la construcción de una marquesina metálica en el aparcamiento de la Aldehuela, la instalación de paneles solares en ese emplazamiento o la mejora de parques infantiles de la ciudad como otras de las partidas presupuestadas y no gastadas. Del mismo modo, no se ha avanzado en la redacción del proyecto del nuevo edificio municipal previsto en la antigua estación de autobuses y presupuestado este año con 200.000 euros.