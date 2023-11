Mayor Oreja en Zamora: «El procés comenzó con Zapatero"

Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y presidente de la Fundación Valores y Sociedad considera que Europa en general vive una crisis, convertida en España en un «espertento», de tal suerte que «la mentira ha sustituido al crimen». El político intervino en el ciclo de conferencias de actualidad organizaco por la Penitente Hermandad de Jesús Yacente e instantes antes atendió a los medios de comunicación y dejó sus reflexiones para «entender la profundida d de la crisis que vive España».

«Este proceso, argumentó el exministro, arrancó hace 20 años, no arranca este año con Sánchez, sino cuando en un momento determinado quieren entenderse los socialistas de Zapatero y ETA y ahí arranca el proceso».

Es el inicio de una etapa de cambio profunda. «Ese es un proceso cultural. Hemos tenido una primera legislatura en la que han cambiado, como un récord Guiness los cimientos: el aborto, la eutanasia, el género».

Y en esta próxima legislatura va a estar marcada por la profundidación de la crisis. «Ahora vamos a tener una segunda etapa en la que vamos a estar presididos por la balcanización, por lo que significa una tendencia totalitaria y de lo que se llama la cultura de la cancelación. Todo aquel que perturbe y moleste desde la perspectiva de la balcanización y el totalitarismo va a padecer una posición de cancelación, va a ser cancelado».

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad explicó durante su conferencia en Zamora que «no me voy a quedar en la superficie de los hechos sino la profundidad de lo que nos ocurre en España».

"Yo no negocié con ETA"

Preguntado por la diferencia entre lo que negoció su Gobierno con ETA y lo que han hecho otros, Mayor Oreja lo negó todo: «No tuvimos ninguna negociación. La prueba del 9 es que cuando ETA da una tregua es que ha negociado, con nosotros ETA no negoció».

Explicó como «ha habido tres negociaciones. El 16 de septiembre de 1998 el PNV pacta con ETA la autodeterminación y se produce el cese provisional de la violencia. La segunda es la que hizo ETA con Ezquerra Republicana y les dio la tregua para no atentar en Cataluña. Y la tercera fue de Zapatero que acabó con el cese definitivo» de la actividad terrorista.

Sin embargo, «el Gobierno del PP nunca negoció. Hubo unos contactos indagatorios para saber qué significado tenía su tregua, la que había pactado con el PNV, pero nosotros hicimos la única política que no se había hecho nunca en la democracia española la ley, solo la ley, nada más que la ley . No al diálogo, no a la negociación y no a los grupos paramilitares. Otra cosa es que acertada o equivocadamente hiciéramos los contactos indagatorios para ver qué significado tenía la tregua que había declarado ETA pactada con el PNV. Pero no pactamos ninguna tregua con ETA, la prueba del 9 de que ha habido una negociación. No hicimos la política de los socialistas en esta materia, sino la ley y nada más que la ley».

Momento crítico de España

Para Mayor Oreja, España y todo Occidente está en crsisis. «No vivimos por casualidad esta gran crisis, esta situación que no habíamos vivido nunca. Es una crisis de referencias permanentes y es lo que voy a tratar de explicar, por qué España vive no la crisis, sino un esperpento de crisis. Y por qué hemos transitado a una situación en la que la mentira ha sustituido al crimen. Yo vengo a defender los fundamentos cristianos de España y Europa como solución a esta gran crisis que vivimos, pero sobre todo marcando el hecho de que somos conscientes del momento crítico que vive España».

La cris de España «es una crisis de nación, de fe, de referencias permanentes. Hemos vivido un tránsito de una violencia terrorista que determinaba España a un proceso en el que la mentira preside España, porque tenemos la mentira gobernando España, la mentira de ha convertido en hábito, en costumbre. La mentira está presidiendo este mal llamado Gobierno, este proceso que está viviendo España. Algunos se conforman diciendo es el mal menor, porque el mal mayor era el crimen terrorista, pero es que el mal menor consolida siempre el mal».

«Nosotros, dijo el conferenciante ante un nutrido auditorio en el salón de actos del Seminario de San Atilano, vivimos el final de una etapa, no vivimos el final de Occidente sino de una etapa de Occidente y en España vivimos también aceleradamente toda la crisis que todos sabemos, la crisis de la nación y esencialmente de lo que significa España».