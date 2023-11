Viajar en tren a Zamora el puente de diciembre, una carrera de obstáculos

Si usted tiene pensado viajar desde Madrid a Zamora el día 5 de diciembre en el tren de las 20.35 horas o el 6 de diciembre en el convoy de las 14.30 horas le compensa más sacar el ticket desde la capital de España a Orense, aunque se baje en la capital del Duero. La razón: le va a salir más barato.

La paradoja detectada en el estreno del tren directo a Alicante se vuelve a repetir en determinados trayectos entre Madrid, Zamora y Orense. Teniendo en cuenta que Zamora está prácticamente a medio camino de Madrid y Orense resulta llamativo que los billetes no sólo no cuesten la mitad, sino que incluso hay algunos días que son más caros.

En general lo de desplazarse entre Madrid y Zamora durante el goloso puente festivo de la Constitución y la Inmaculada no va a ser nada fácil.

A fecha de este lunes a media mañana de los diez trenes que unen la capital de España con Zamora el 5 de diciembre en siete ya no hay billetes disponibles, bien porque no están a la venta o bien porque Renfe a puesto el cartel de "tren completo". A partir de las 13,15 horas no hay manera de conseguir un billete para Zamora, salvo en el último de la tarde, el que parte de Chamartín a las 20,35 horas, que dispone de tickets a 88,25 euros para los billetes que bajen en Zamora y a 87,50 euros a los pasajeros que se apeen 200 kilómetros más lejos, en la terminal de Orense.

En el resto de trenes de esa tarde no hay billetes disponibles para Zamora, aunque en el de las 16.00 y las 17,45, resulta que el "tren completo" que sale si se elige como destino Zamora se convierte en que sí hay plazas y la opción es Orense. Eso sí, a unos precios bastante altos, 102 euros en ambos convoyes.

Para el día 6 de diciembre, que es ya el primer festivo del puente, hay ocho trenes que unen Madrid con Zamora y y dos de ellos ya están completos. Sin embargo en el tren completo de las 16.00 horas sí se puede obtener billete si el destino es Orense. Y en el que sale de Madrid a las 14.30 horas el viajero de Zamora tiene que desembolsar 94,55 euros mientras que quien vaya 200 kilómetros más lejos, hasta Orense, puede hacerlo por un precio más módico, 72,90 euros.

La solución en este caso, si el viajero se percata de tal circunstancia es coger el billete de Madrid a Orense y apearse en Zamora.

La situación del puente puede ser, efectivamente, excepcional, por la alta demanda de estas fechas, pero la composición de vacantes y precios denota que el cupo dispuesto para Zamora es claramente insuficiente para atender todas las necesidades.

Caminos alternativos para superar los obstáculos

La ausencia de billetes o lo caros que resultan hace que muchos zamoranos tengan que buscar alternativas de viaje entre Madrid y la capital del Duero, con opciones que en principio no parecen demasiado lógicas pero que resultan más accesibles, como la de coger el tren a Valladolid y luego enlazar con Zamora en autobús. El problema es que esos viajeros no computan como usuarios del tren de Zamora, sino como el de Valladolid.

Si llegar a Zamora en tren el puente festivo es dificultoso, quien no tenga ya el ticket para el regreso lo tiene aún más complicado. Así el sábado día 9 hay billetes para los siete trenes disponibles, a precios que van desde los 32,20 euros de primera hora de la mañana a los 81,95 del que sale a las 19.03 horas. En este caso es Orense la que tiene ya tres trenes completos, mientras que desde Zamora aún quedaban plazas.

El domingo todos los trenes a Madrid están completos desde Zamora, y solo quedan billetes desde Orense en el primero de la mañana. Quien pueda esperar al lunes lo tiene ya más sencillo, con un viaje a 32 euros a las cinco y media o bien 23,70 euros en los de última hora como viajes más económicos.

Se espera que la llegada del tren Avril, a finales de febrero, deje un mayor cupo de plazas para Zamora, y no se las queden todas los gallegos.

Descuentos del 30% para los jóvenes que tengan entre 14 y 24 años

Por otra parte Renfe, ha lanzado la campaña promocional "Otoño Joven" para que los clientes que tengan entre 14 y 25 años puedan adquirir la Tarjeta Más Renfe Joven por seis euros durante el periodo de la promoción, desde este lunes hasta el 21 de diciembre de 2023.

Los titulares de la Más Renfe Joven pueden disfrutar durante un año de las ventajas de la tarjeta (aunque se cumplan los 26 años durante el periodo de validez) con descuentos del 30% sobre el precio de los billetes de AVE, Alvia, Euromed e Intercity, y del 25% en los billetes de los trenes Avant, Regionales, Cercanías y Rodalies. La compañía pretende, según indica en un comunicado, premiar a sus viajeros jóvenes con la promoción de la Tarjeta Más Renfe Joven, cuyo precio pasa a ser de 50 a 6 euros durante la campaña "Otoño Joven".

La tarjeta se adquiere a través de la web renfe.com y es unipersonal, nominativa e intransferible. Los titulares de la tarjeta podrán viajar con billetes con descuentos en fechas que se encuentren dentro del periodo de validez de este documento. La tarjeta MÁS Renfe Joven forma parte del programa de fidelización MÁS Renfe, que cuenta ya con 3,5 millones de clientes, cuyo número de altas de clientes jóvenes se incrementó en gran medida gracias a la iniciativa "Verano Joven" que se inició el pasado 6 de junio, a través del cual se les permitió viajar por España con billetes con descuento.