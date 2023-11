Una maltratada de Zamora critica al sistema ante la absolución de su expareja: "Vives en el miedo"

"Tienes que ir mirando hacia atrás, vives con miedo siempre, ya no te lo quitas de encima. Tienes que dejar el lugar en el que vives porque él sigue en libertad..., y ahora le absuelven" del delito de violencia de género por el que esta zamorana denunció a su expareja. La conversación comienza entrecortada por el llanto y el estado de nervios de esta denunciante, angustiada por la noticia que le acaba de dar su abogada, porque, a pesar de vivir fuera de la provincia, su hija adolescente vive con su familia en Zamora "y no duermo pensando en ella, en que pueda hacerle algo, estoy aterrada".

Las imágenes del hombre en el domicilio de la mujer cuando no podía entrar a la vivienda, "¿no han servido para nada? Entró en mi casa y está grabado por la Policía Nacional, los policías lo vieron, yo le reconocí", recalca, para expresar "la impotencia" que siente "y no puedes hacer nada, solo dejar constancia de la rabia".

"Me tuve que ir de Zamora, sin nada"

La zamorana, "que me tuve que ir de Zamora", no duda en cargar contra la Justicia, "¿qué hace con una madre como yo? Me admira que se hable tanto de violencia de género, de protección a las víctimas, y que después haya estas sentencias", la que acaba de exculpar por falta de pruebas a su expareja tras la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal.

Afirma, con desesperanza, que las mujeres que sufren violencia de género "¡estamos olvidadas, nadie nos apoya, nadie hace nada, todo el mundo mira a otro lado!", incapaz de comprender que sea la víctima la que no se sienta segura tras sufrir esta lacra social.