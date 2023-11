Clamor contra los pactos de Pedro Sánchez en Zamora: 3.000 ciudadanos y un mar de banderas de España

Con las consabidas consignas contra la amnistía, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, muchos gritos de "Viva España" y un mar de banderas españolas y europeas en torno a tres mil zamoranos se dieron cita en la plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno de Zamora, para protestar por el acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts per Cataluña para la investidura que posibilitará la permanencia en La Moncloa a su actual inquilino.

Lejos de las imágenes de tensión y violencia que han dado la vuelta a España en los últimos días esta multitudinaria concentración se desarrolló sin ningún tipo de incidentes y también la segunda, convocada por Vox frente a la sede del PSOE. Por no haber, no hubo ni símbolos franquistas, más allá de una única bandera preconstitucional (la del "aguilucho") que un mismo ciudadano portaba en las dos concentraciones y otra enseña con la cruz de San Andrés que, aunque de historia más lejana, se vinculó con las facciones carlistas y tradicionalistas que apoyaron a Franco en la Guerra Civil.

Las cifras

En la plaza de la Constitución la Delegación del Gobierno estimó la presencia de 2.500 personas, que es la capacidad calculada para ese espacio, pero se acercaban más a las tres mil, debido que también había gente en Santa Clara, mientras que frente al PSOE la fuente oficial habla de 150 ciudadanos, pero la cifra real era algo superior, en torno a los 200.

La mesura en las formas, sin embargo, no evitó que se escucharan acusaciones de grueso calibre en boca del presidente provincial del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, que intervino en la concentración frente a la Subdelegación del Gobierno para leer el comunicado unitario que se escuchó en todas las capitales de provincia de España aderezado por reflexiones de su cosecha y precedido por unos audios del propio presidente Sánchez negando públicamente que tuviera intención de conceder la amnistía a los líderes huidos y otros implicados del Procés, así como al líder popular, Alberto Núñez Feijóo anunciando que "se rompe España".

Proclamas

La arenga de Barrios, arropado por los principales cargos públicos y orgánicos de Víctor Gallego, fue interrumpida en distintos momentos por aplausos, eslóganes contra Pedro Sánchez, además del "Viva España" final que precedió al himno nacional por megafonía.

"España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: no al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía", proclamaba Barrios. El dirigente popular defendió que "somos una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades. Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo".

Y así fue desgranando cómo nació la Constitución, amenazada ahora, a su juicio por un Pedro Sánchez que "tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país". Llamó a la "reacción de los demócratas".

Frente a la sede del PSOE, Marisa Calvo, presidenta provincial de Vox realizaba una declaración a los medios de comunicación: "Protestamos porque España no se puede dividir. Está perdiendo el Estado de Derecho, está en peligro y está protestando el Poder Judicial porque nos lo quieren aniquilar totalmente. Tenemos que mantener la democracia. Nosotros defenderemos siempre nuestra nación y nuestra idiosincrasia, por eso lucharemos hasta el final. Puigdemont es un golpista al que le van a perdonar todo y una deuda que vamos a pagar el resto de los españoles. Tenemos que estar todos unidos ante ese fraude de Gobierno, con un Pedro Sánchez, que no ha ganado las elecciones y se ha unido a todos los que quieren destruir nuestro país".