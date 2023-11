De rascacielos a mamotretos. ¿Qué futuro tienen los silos de Zamora?

Hubo un momento en el siglo pasado en que el skyline de Zamora pasó de la horizontalidad a la verticalidad. La provincia, cerealista por excelencia, pronto se convirtió en el ojito derecho del régimen franquista dentro del ambicioso proyecto de creación de una Red Nacional de Silos y Graneros. La dictadura quería tornar en realidad el lema "Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan" después del denominado "problema triguero" padecido por el país durante la década de los treinta. Y se puso manos a la obra, hasta el punto de construir una treintena de almacenes a lo largo y ancho de este territorio entre los años 1954 y 1981. Estas moles de hormigón se incorporaron al paisaje de la Tierra de Campos, principalmente, rompiendo por completo su estética y su escala, pero adquiriendo la consideración de centros neurálgicos de los negocios en la ruralidad. Al fin y al cabo, el dinero aquí se contaba en trigo, cebada, centeno y avena. Sin embargo, la muerte del Caudillo, la reconversión agraria y la entrada de España en la Comunidad Económica Europea generó importantes cambios en el mercado y condenó a estos rascacielos al ostracismo, convirtiéndolos en auténticos mamotretos en mitad de la nada. Y ahora, ¿qué?

El arquitecto toresano Borja Hernández Velázquez ha realizado un exhaustivo estudio sobre el pasado, presente y futuro de los silos repartidos por la provincia de Zamora. Un trabajo que ha culminado con una reflexión que, confía, pueda ser escuchada por quienes tienen mando en plaza. "Estos edificios no figuran en ningún catálogo de protección de las administraciones y ese debe ser el primer paso para poder darles una nueva vida", explica. Empresarios y ayuntamientos de toda España han tenido olfato para convertir estos viejos graneros en hoteles rurales, centros culturales, teatros, espacios deportivos e incluso salones de bodas. Nada de eso, sin embargo, existe en este territorio, donde el abandono campa a sus anchas por el interior y el exterior de estas representaciones del poderío agrícola que esta geografía un día tuvo y sostuvo.

El fin del franquismo y la llegada de la democracia supuso un mazazo para la actividad industrial de los edificios. La provincia de Zamora acumulaba en los ochenta 24 silos y cinco graneros. De entre todos ellos, destacaban los de Barcial del Barco y Toro, que figuraban en la lista de los veinticinco únicos "macrosilos" repartidos por toda la geografía nacional. La reducción del intervencionismo y la decadencia de la Red Nacional de Silos y Graneros llevó a la división en dos de este órgano. Los almacenes de mayor actividad pasaron a formar parte de la Red Básica, mientras que el resto entraron en un fondo de saco llamado Red No Básica. La mayoría de los zamoranos se fueron a este último cajón, cuya titularidad pasó a ser competencia de la comunidad autónoma. El resto, siguieron en manos del Estado a través del Fondo Español de Garantía Agraria.

Una disposición gubernamental dictada en el año 2011 permitió a las cooperativas cerealistas utilizar bajo cesión estos silos si así lo requerían. Y fue de esta forma como Cobadu devolvió la vida a cuatro de los rascacielos en el conjunto del territorio, como son los de Aspariegos, Manganeses de la Lampreana, Corrales del Vino y Fuentelapeña. "La utilización de estos edificios nos permite dar un servicio a nuestros socios en el entorno de las localidades donde se encuentran los silos, para que puedan entregar allí el cereal de sus explotaciones", defienden desde la empresa más grande de Zamora. "A mayor cercanía, más rápida es la entrega para ellos y así evitamos desplazamientos a las instalaciones centrales u otros puntos de Cobadu", añaden.

Como antaño, Cobadu gestiona en los silos todo tipo de productos agrícolas que después incorpora a la fabricación de la alimentación animal para las granjas de los socios. Sus robustas celdas almacenan trigo, cebada, centeno, avena, girasol, maíz o triticale, entre otros cereales. De esta manera, durante todo el año se da utilidad a las edificaciones. "Los utilizamos donde no tenemos instalaciones; al fin y al cabo, los silos ya están construidos y nos sirven para el mismo fin para el que en un origen se planificaron", ahondan desde la cooperativa.

Sin embargo, confiar la resurrección de los silos a su actividad original resultaría quimérico. Esta excepción no se va a convertir en regla, máxime cuando la gestión de una nave resulta mucho más barata. Por eso, buena parte de este patrimonio industrial se cae a pedazos, cuando no ha sido completamente expoliado. Ahora bien, por más que pasen los años, las hercúleas construcciones no van a desaparecer del mapa, de forma que algunos ayuntamientos ya se han interesado por su adquisición.

El primero en mover ficha a tal efecto ha sido Fuentesaúco. Su alcalde, José María Ramos, consiguió durante el pasado mandato que la Junta de Castilla y León cediera al pueblo el edificio y ahora tiene cuatro años por delante para dotarlo de vida. "Queremos hacer una serie de salas polivalentes en el interior, además de adecentar la explanada exterior para la realización de actividades al aire libre", explica. A su juicio, las posibilidades son "infinitas" y el recinto tiene una ventaja clarísima respecto a la construcción de un centro multiusos: "Esto ya está en pie y está dentro del pueblo, mientras que una nave habría que hacerla fuera". En el futuro, si los planes llegan a buen puerto, la capital de La Guareña habrá convertido su viejo silo en un moderno espacio con salones para reuniones sociales, actuaciones culturales, exposiciones, ferias, aparcamiento de autobuses y área de autocaravanas. "Será bonito, preparado, funcional y habremos conseguido evitar su abandono, como ocurre por toda España", dice con ilusión el regidor.

El paso adelante dado por Fuentesaúco no es fácil de acometer para otros municipios con menores posibilidades. Si bien la Red Nacional de Silos y Graneros se extendió por grandes núcleos pudientes como Zamora, Benavente, Toro, Tábara o Alcañices, sus tentáculos llegaron también a otras localidades en franco retroceso socioeconómico como Argujillo, Pozoantiguo, Piedrahíta de Castro, San Esteban del Molar o Cerecinos de Campos. Con cada vez menos habitantes, los recursos escasean y plantear una inversión para la recuperación de estos rascacielos resulta poco más que una ilusión.

Sin su natural uso cerealista ni proyectos de reconversión, la mayor parte de los graneros avanzarán en su estado de deterioro ante una situación de flagrante abandono. "Estos edificios son un claro exponente del desarrollo industrial y agrícola que un día tuvo la provincia y le dan identidad a la Tierra de Campos; si se dejan caer, se perderá parte de nuestra historia", lamenta el arquitecto Borja Hernández Velázquez. Y es que, por más que se hayan convertido en mamotretos, los silos siempre serán los únicos rascacielos que romperán la escala de la estampa zamorana.