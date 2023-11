La amnistía como vía para la investidura de Sánchez polariza la política en Zamora

La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y el acuerdo de amnistía alcanzado con Junts para ello ha enconado las posiciones políticas también a nivel local. Mientras Vox se sumó este viernes a la concentración del domingo al mediodía en la plaza de la Constitución convocada por el PP y anunció una segunda protesta una hora después ante la sede socialista provincial, los populares insistieron en el "pacto de la vergüenza" y reclamaron que los zamoranos se sumen a las movilizaciones por las consecuencias que tendrá para la provincia los acuerdos con los partidos nacionalistas. El PSOE local, por su parte, acusó a las formaciones de derechas de "calentar" el ambiente "diciendo aberraciones" y con la misma amenaza de que se rompe España esgrimida hace cuatro años.

"A Zamora le corresponderían 54 millones de los 15.000 que se condonan a Cataluña, eso es lo que dedica la Diputación en nueve años a las obras de toda la provincia" JOSÉ MARÍA BARRIOS - Presidente del PP de Zamora

El PP sacó este viernes toda su artillería política para hacer un llamamiento a la participación masiva en la concentración del domingo como forma de expresar el malestar zamorano por la amnistía y reclamar la igualdad de todos los españoles. "Esto no es cosa de un partido", declaró el presidente provincial del PP y senador, José María Barrios, que recordó que la amnistía abre "una vía muy peligrosa", supone una ruptura de la separación de poderes y "estaríamos hablando de que la democracia se ha perdido". Resaltó además en clave nacional que la amnistía no es un indulto si no que representa "justamente lo contrario" ya que en este caso es "el Estado el que pide perdón a los que han obrado mal" y establece que no hubo delito por unos hechos muy graves como los ocurridos con motivo de la consulta ilegal de autodeterminación de Cataluña.

"La condonación de la deuda es otra falacia porque va a tener las mismas consecuencias para todas las comunidades, 2.000 millones de bonificación a Castilla y León" ANTIDIO FAGÚNDEZ - Secretario general del PSOE de Zamora

El líder de los populares calificó de "pacto de la vergüenza" el suscrito entre Junts y el PSOE y aseguró que todas las asociaciones de jueces se han puesto de acuerdo para decir que la amnistía es "una barbaridad" y el Consejo General del Poder Judicial ha solicitado a Bruselas que tome cartas en el asunto. Barrios explicó que, como senador, desde la Cámara alta impulsan la modificación de un artículo del reglamento para dar más poder a la mesa del Senado y que pueda decidir si la Ley de Amnistía se vota en un momento u otro, lo que alargará la tramitación mientras avanzan los recursos judiciales contra esa normativa.

El dirigente del PP de Zamora afirmó que los pactos con los nacionalistas catalanes y vascos ya no son algo solo de Pedro Sánchez porque la militancia socialista, también la zamorana, los ha respaldado y "se ha pasado al lado oscuro", espetó.

A su juicio, están en juego 45 años de democracia y por ello, junto a otros dirigentes y militantes del PP, repartió octavillas este viernes en la calle Santa Clara, junto a la plaza de la Constitución, donde instalaron una mesa informativa para animar a acudir a la concentración del domingo al mediodía en ese mismo lugar.

Protesta en la sede

Casualidad o no, por allí se pasó cuando estaban convocados los medios de comunicación la presidenta de Vox en Zamora, Marisa Calvo, horas antes de que su formación hiciera público que iban a apoyar las concentraciones del PP del domingo y que una hora después se volverían a movilizar, esta vez junto al pabellón Ángel Nieto, a las puertas de la casa de los socialistas zamoranos.

Al respecto, el líder del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, que será uno de los diputados que vote sí a la investidura de Sánchez, aseguró que no espera que se produzca ningún altercado porque además las fuerzas de seguridad están para intervenir si hubiera problemas. Fagúndez admitió que se han polarizado las posiciones a cuenta de unas críticas "injustificadas" a una Ley de Amnistía que todavía nadie conoce y que lo que pretende es "llevar a la normalidad política" y a "la senda del diálogo y de la Constitución" a aquellos partidos que el 1 de octubre de 2017 estaban "totalmente en contra de ella". El líder de los socialistas zamoranos lamentó las "aberraciones" que se están oyendo estos días en los medios de comunicación, como cuando otras fuerzas políticas hablan de "golpe de Estado" para referirse a la investidura. "Al final la democracia es esto" y quien obtiene una mayoría en el Parlamento es quien organiza un Gobierno que es democrático, argumentó. Aún así, opinó que el tema de la amnistía "no es una preocupación real en la calle en Zamora" y sí lo son medidas como la subida de las pensiones y del salario mínimo, las becas, Monte la Reina o las autovías de la provincia en las que se seguirá avanzado en la nueva legislatura.

La Diputación rechaza un canje de deuda como el de Cataluña

"Poner encima de la mesa el relato del dinero es desviar la atención para tapar el mayor ataque que ha sufrido la democracia de este país desde la aprobación de la Constitución". Así ha respondido el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, a la moción que el grupo de Izquierda Unida presentaba en el pleno instando al Gobierno del Estado y al de Castilla y León a abrir de carácter "inmediato" una negociación análoga a la de Cataluña que permita el ahorro de los intereses y la amortización parcial de la deuda mediante mecanismos de condonación de la misma. "El Estado ha capitulado ante el independentismo con un único objetivo que es hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno a cualquier precio", ha expresado Faúndez quien ha calificado de "despilfarro" la condonación de la deuda a Cataluña que equivale a "recortes a otras comunidades autónomas, incremento de los impuestos y aumento de la deuda". "A Cataluña se le condona el 20% de la deuda, unos 15.000 millones. Si se hiciera lo mismo con Castilla y León, serían 300 millones y con Madrid, cero. Nosotros no vamos a ser cómplices de crear el relato del dinero para tapar este ataque a la democracia y, por eso, hemos votado en contra de la moción", ha concluido el Presidente.