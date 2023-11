El Ayuntamiento de Zamora promueve la tercera Semana de la Infancia y Adolescencia, para conmemorar el Día de los Derechos del Niño, que se celebra el 20 de noviembre, con un programa común de actividades que comienza hoy en colaboración con las distintas asociaciones de la ciudad que trabajan con menores y que ha sido presentado hoy por la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, junto con los representantes de las nueve entidades implicadas, y Teresa Nicolás, técnica municipal de Ciudad Amiga de la Infancia.

Se trata de un programa, con el hastag #CiudadAmigadelainfanciaZamora2023, que reúne una muestra "un poco más lúdica" del trabajo diario que realizan durante todo el año “las organizaciones amigas que comparten el objetivo de la protección de la infancia y la adolescencia y de sus derechos”, en palabras de Auxi Fernández.

Programa de actividades:

-FAPA. “Tú también fuiste niño”- Niños y niñas de 8 a 16 años disfrutarán con las familias en un taller de dibujos. Viernes, 17 de noviembre, en La Alhóndiga. Podcast con familias.

-CAM – “Mi buen espacio”. Lunes, 20 de noviembre. Niños y niñas de 6 a 18 años, a las 17.30 horas en la calle Peña Trevinca, 34, expresarán en un gran póster propuestas de “espacio seguro y buen trato”.

-AUTISMO ZAMORA – “Cuelga tu deseo por la Infancia”. Mural por los Derechos de la Infancia. Todos los ciudadanos podrán colgar en él un deseo. De Lunes, día 20, al viernes, 24 de noviembre, en el centro Aratoy, Avenida de Valladolid, 9. En colaboración con Ciudad Amiga de la Infancia, la asociación busca mejorar la accesibilidad cognitiva de menores y adolescentes con la campaña “Mi viaje en bus urbano”. Carteles en paradas de bus.

-SECRETARIADO GITANO. Propuestas Derechos. “¿Y si?”. Escenas con recortables. “Salud sin esquinas” y “Conversando con educación” en igualdad de Oportunidades. De 7 a 18 años, en Avenida Galicia 10 D.

-LIGA ESPAÑOLA POR LA EDUCACIÓN- “Aprendiendo a expresar mis emociones”, con Charo Jaular. Niños/as de 5 a 12 años. Lunes, día 20, a las 17.30 horas, en la calle Quintín Aldea (Pinilla). Martes, día 21, a las 17.30, en la calle El Higar, 4 (La Horta). De 3 a 12 años. Miércoles 22, a las 18 horas, en la Ludoteca, sita en Peña Trevinca, 18. Las ocho aulas de apoyo trabajarán un derecho, que luego se plasmarán en un puzle gigante.

-MENESIANOS. “Conoce tus derechos, ¡una foto, un derecho¡”. Concurso y exposición de fotografías #MeneInfancia2023. Desde lunes 13 a viernes 17. De 14 a 17 años. San Frontis y Alviar, de 16 a 17 horas, centro Menesiano, de 16 a 19 horas.

-CRUZ ROJA. Scape room : yo me formo, yo me divierto. Educar en juegos no bélicos no sexistas. Plaza de la Marina. Viernes 10 y sábado 11, de 8 a 13 años; días 17 y 18, de 13 a 17 años. De 17.30 a 19.30 horas.

-RESIDENCIA ACOGIDA NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO. Derechos de los Niños y la Igualdad. Partido fútbol-sala. Jueves, día 16, a las 17 horas. Pabellón deportivo de la Diputación, calle Valdivia, 11.

-FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN. Marcha por los derechos de la Infancia. Ruta Urbana de 7 kilómetros con bastones trekking. De 8 a 16 años. Sábado 18, Tres Árboles, a las 11 horas. Inscripciones en lineazamoraapuntame.com o bien en Ciudad Amiga de la Infancia 980 54 87 00 ext. 324. “Descubre tus derechos”. Itinerario urbano con juego en web quiz. De 8 a 16 años. Inscripciones previas en la web apuntamezamora y Ciudad Amiga de la Infancia.

Entidades participantes

Asociación Autismo Zamora; la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s de Enseñanzas no Universitarias de Centros Públicos de Zamora (FAPA); la Fundación Secretariado Gitano; el Centro Menesiano La Mennais; el Centro de Apoyo al Menor de Cáritas Diocesana (CAM; la Liga Española de Educación y Cultura Popular; Cruz Roja Juventud; Residencia de acogida Nuestra Señora del Tránsito; Fundación Eusebio Sacristán, así como el propio Ayuntamiento de Zamora a través de los Centros de Acción Social y el impulso por la Ciudad Amiga de la Infancia. Este cartel común se completa con un photocall itinerante, ilustrado con dibujos de Romina Domínguez.

La concejala extendió su agradecimiento a su antecesora en la Concejalía de Servicios Sociales, Inmaculada Lucas, que “impulsó este proyecto”, junto con Óscar Pozo, jefe de Servicios Sociales, en un ejercicio en el que la Convención de Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas cumple 34 años. Concluyó su intervención, suscribiendo las palabras del alcalde, Francisco Guarido, en el prólogo del Primer Plan de Infancia y Adolescencia: “Reconocer a los niños y niñas y adolescentes como pequeños vecinos y vecinas activos, que con sus aportaciones también contribuyen a la mejora de su localidad”. Pero antes de pasar su turno de palabra, Auxi Fernández quiso recordar los “conflictos que asolan el Planeta”, donde las principales víctimas siguen siendo los menores, los adolescentes y las mujeres, con especial mención a Gaza, donde el 37,3% de la población es menor de 14 años.

La representante de la FAPA, Carmen Junquera, fue la encargada de hablar en “nombre de todas las asociaciones y entidades” y leyó en el Salón de Plenos de la Casa de las Panaderas un texto que recoge las inquietudes de las asociaciones implicadas en la protección de la infancia y la adolescencia. Durante su intervención, señaló que cada 20 de noviembre, Día de los Derechos de la Infancia, “nos recuerda a los adultos la importancia de valorar la dignidad de cada niño y niña, que tienen derechos propios y que deben ser protegidos”. “Las organizaciones apostamos, apoyamos y potenciamos estos derechos, con múltiples miradas, pero principios comunes”, continuó, para resaltar el objetivo de este año: trabajar para reducir la pobreza infantil. Y subrayó los derechos que se quieren fomentar este 20 de noviembre: Derechos a participar en actividades que favorezcan su vida saludable, les hagan felices y les permitan disfrutar de su tiempo libre; acceso al deporte; derecho a jugar; a una participación real con espacios seguros, construidos desde la visión de los propios participantes e inclusión social.

Zamora, Ciudad Amiga de la Infancia

Zamora consiguió en julio de 2021 el reconocimiento de UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia y el Ayuntamiento elaboró un Plan de Infancia y Adolescencia, en el que se establecen unos principios fundamentales como el derecho de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad a ser escuchados, su derecho de acceso a los servicios esenciales, o al ocio en toda su amplitud y tipología. Y se fijan cuatro desafíos esenciales como: