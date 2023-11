Vacaciones para la generación plateada de Zamora

Llevan poco más de una semana a la venta y a muchos beneficiarios no les ha importado tener que hacer cola a las puertas de su agencia de viajes para asegurarse una plaza en el programa de turismo del Imserso. Los viajes vacacionales, aunque se realizan fuera de la temporada estival, han despertado el interés de numerosos mayores zamoranos que no han querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar de un paquete turístico a precio "low cost". Claro que lo ajustado de los precios también tiene sus desventajas y una de ellas esgrimida por algunas agencias de la ciudad es la baja calidad de la oferta.

Ese es uno de los motivos que ha llevado, por ejemplo, a Viajes Sanabria a no comercializarlos. "Nosotros, después de 35 años, no los hemos vendido porque ofertan cosas malísimas", confesó el gerente de esa agencia, Daniel Hernández, que explicó que muchos no quieren saber nada de ese programa vacacional y prefieren otras opciones para viajar. El responsable de Viajes Sanabria abundó que como la calidad que ofrecía el gran mayorista elegido este año para el programa del Imserso no le gustaba decidió hace unas semanas no comercializar esos paquetes vacacionales. Además, existe para las agencias otro inconveniente y es el de que para las cancelaciones apenas se exigen requisitos y cada viaje cancelado supone una pérdida de tiempo.

12 euros de comisión

También hay que tener en cuenta que la comisión que reciben las agencias intermediarias es exigua. Son doce euros, una cuantía que si se tramitan muchas reservas en una gran ciudad puede compensar pero en una pequeña como Zamora, pese al envejecimiento poblacional, no puede reportar muchos ingresos por lo que "no es una gran baza", razonó Hernández.

Por su parte, José Miguel Viñuela, de Zavitur, agencia del barrio de La Candelaria que sí ha optado por comercializar los viajes del Imserso, indicó que la última semana se ha dejado notar la demanda de mayores que solicitan estos viajes. El interés es parecido al de otros años "pero no hay muchos destinos", apuntó.

En cuanto a los viajes más demandados, señaló que siempre se solicitan las islas, la zona de costa y últimamente se están vendiendo también circuitos culturales. Aún así, el cliente del Imserso tiene que ajustarse a lo que le oferta el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por lo que es "una compra un poco a ciegas porque la gente muchas veces, con la finalidad de que es barato, no mira ni los destinos ni el servicio ni nada".

Se trata de un tipo de venta de paquetes vacacionales para un público determinado que otras personas que podrían ser beneficiarias no quieren. Además, el tiempo de venta de esos paquetes es muy limitado, lo que genera colas en las oficinas de algunas agencias de viajes, ya que la reserva lleva su tiempo y el personal es el que es, no se contrata más para la campaña de estos viajes. Por ello, las colas entran "dentro de lo normal" en los primeros días de peticiones de viajes.

José Miguel Viñuela explicó que las agencias son meras tramitadoras de ese servicio y es el Imserso el que adjudica las plazas y da las opciones posibles entre las que el cliente puede elegir, según los destinos y fechas que queden. Aunque el programa se ideó en sus inicios para la temporada baja, algunos de los viajes se realizan en abril o mayo, meses en los que se activan también las ventas de otras programas vacacionales.

Una vez que la persona mayor formaliza la reserva sólo le queda empezar a planificar para disfrutar al máximo y que sean unas vacaciones inolvidables.