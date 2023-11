La séptima edición del festival Etnovideográfica arranca este lunes con la proyección de nueve cintas de cine etnográfico y documental, de las que ocho concursan en la sección oficial y la novena lo hace en la específica para creaciones cinematográficas de Castilla y León. En esta primera jornada se proyectarán a las 18.00 horas las cintas Comezainas, Foto revoluçao de abril y La verdad en la sangre. Una hora y cuarto después se podrán ver las películas a concurso La memoria de las mareas, Amas de fuego y Es movimiento, a la que seguirá la cinta castellanoleonesa Tras el aro.

En la tercera sesión del día se proyectarán a las 21.00 horas Sew to say y The bonnybridge files. Todas las proyecciones son en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, con entrada libre hasta completar el aforo.

El festival continua con sesiones diarias hasta el domingo, cuando tendrá lugar la ceremonia de clausura con la entrega de premios y la proyección de la cinta ganadora del Cencerro del Jurado.

En esta edición, Etnovideográfico incluye en la sección oficial un total de 27 películas documentales producidas en África, América, Asia y Europa, mientras que la sección Castilla y León ha programado nueve trabajos audiovisuales "de indudable interés humano y documental", ha subrayado el centro etnográfico autonómico con sede en Zamora promotor del certamen de cine documental.