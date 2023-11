La seta que te mata a los quince días de comerla y otras rarezas micológicas de Zamora

Se llama Cortinarius orellanus, ha obtenido el premio al ejemplar de mayor interés científico de la exposición micológica que se puede ver hasta este miércoles en el claustro del Colegio Universitario de Zamora y su ingesta puede ser mortal, aunque sus síntomas no aparecen hasta pasados catorce o quince días, lo que dificulta la identificación del motivo de la insuficiencia hepática y renal que lleva a la muerte.

Las curiosidades de ese ejemplar que se ha localizado en la comarca de Aliste y se ha llevado a la muestra de setas que se puede ver en horario de tarde en ese centro docente las detalla la Asociación Micológica Zamorana. En su labor de divulgación de la micología, esta asociación recoge en la exposición de las XXIII Jornadas Micológicas ejemplares de 250 especies, lo que da cuenta de la riqueza de hongos en Zamora. Eso sí, no todos son comestibles y por ello la asociación advierte del riesgo de coger setas y consumirlas sin estar completamente seguros de la especie de la que se trata, ya que hay ejemplares que aparentemente pueden parecer comestibles o que tienen gran parecido con otros que lo son pero de los que se ha comprobado su toxicidad.

Ojo con las aplicaciones del móvil

Por ello, la asociación invita a todos aquellos neófitos en la recogida de setas a pasarse por su sede o consultar con algún experto para cerciorarse de que los ejemplares recogidos son comestibles. Las APP que han surgido para identificar las setas desde el teléfono móvil no son fiables, advierte el presidente de la Asociación Micológica de Zamora, Augusto Calzada. El motivo es que suele haber especies muy parecidas que en un caso son venenosas y en el otro no, como ocurre también, por ejemplo, con las serpientes. Por ello, las aplicaciones pueden ser "una lotería" ya que, por ejemplo, existen casi una veintena de macrolepiotas muy parecidas y la APP te puede indicar que es la más corriente, la Macrolepiota procera. "Tenemos la ventaja de que hay muy pocas tóxicas, si no se intoxicaba la gente sí o sí", afirma.

En ocasiones también es importante la información del medio en el que se encuentran, como ocurre con el Lactarius torminosus, que puede confundirse con un níscalo pero que es tóxica y a diferencia de la especie comestible sale en abedules y no en pinares. "Si encuentras un níscalo al lado de un abedul hay que pensar que algo no cuadra, de esa forma si tienes conocimiento de la especie y el hábitat ya dispones de algo de información de la especie que puede ser", abunda Augusto Calzada.

Boletus zamoranos en Francia e Italia

El presidente de la Asociación Micológica Zamorana subraya que Zamora, junto a Salamanca y Soria, está entre las provincias de mayor riqueza micológica de España y con mayor número de industrias de recogida y recolección de hongos. De hecho, los boletus zamoranos se exportan a otros países y mueven "una cantidad de dinero muy grande y lo que no se consume aquí se lleva a Francia o Italia".

Eso sí, el cambio climático hace que las producciones se resientan y que haya cada vez hay menos diversidad de especies. El micólogo Augusto Calzada alude a estudios que han comprobado que "si antes salían 100 especies ahora salen entre 40, 50 o 60 especies en la misma zona, lo que quiere decir que este aumento de temperatura tan bestial que estamos sufriendo influye muchísmo en el ritmo de eclosión de las especies y muchas salen en periodos de tiempo más largos, no anualmente". Por ello, concluye que la riqueza micológica está disminuyendo a medida que aumenta el cambio climático y las condiciones son más desfavorables porque hay menos humedad y menos lluvia, lo que "no favorece el crecimiento de los hongos".

Volviendo a las setas venenosas, en la exposición se exhiben también ejemplares de Amanita faloides, el más famoso de los hongos que pueden matar al ingerirlos. Se trata al menos del que más muertes provoca en el mundo debido a que es "una seta que parece agradable pero tiene amanitina", advierten desde la Asociación Micológica Zamorana, que recuerdan que una cantidad mínima de ese compuesto, la que puede contener un solo ejemplar, basta para que sea letal.

Menos común pero igual de letal es el ejemplar considerado este año como el de mayor interés científico de la exposición. La orellanina que contiene es un compuesto químico que muestra sus efectos con retardo y "cuando te das cuenta te ha destruido el hígado", advierte Calzada. Por ello pide precaución, ya que el Cortinarius orellanus es una especie que sale junto a castaños en Aliste y aparentemente es "bastante bonita y agradable". Fiarse de las apariencias puede tener consecuencias letales dos semanas después.