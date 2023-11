"Los países con buena Medicina de Familia tienen mejor sanidad"

Un médico zamorano rural acaba de llegar a lo más alto de la Unión Europea de Médicos Generales y de Familia, ya que ostenta una de las vicepresidencias. Hermenegildo Marcos Carreras, de 65 años, médico del centro de salud de Corrales tiene una dilatada experiencia, ya que lleva nada menos que 40 años trabajado como médico de familia: 22 en Villalpando y 18 en Corrales. Y también tiene una dilatada trayectoria en órganos de representación de los médicos, que luchan por mejorar aspectos que van desde el reconocimiento profesional hasta las fórmulas para prestar una mejor atención a los pacientes. Las formas de gestionar los escasos recursos humanos, tener más tiempo para atender a los pacientes o evitar la sobremedicalización de la sociedad.

– Siempre ha trabajado como médico rural. ¿Surgió así o es por vocación?

–Es la mejor forma de ejercer la medicina. Es la medicina más completa.

–Supongo que habrá vivido muchos cambios en estas cuatro épocas de ejercicio profesional en los pueblos.

–Sí, cambios importantes de relación con el paciente, en los medios que tenemos y la organización sanitaria. Estábamos las 24 horas en el pueblo, hasta que llegaron los centros de salud y se pudo organizar ya un trabajo en equipo. Yo saqué la oposición de APD, asistencia pública domiciliaria, y mi trabajo incluía las revisiones de sanidad de los bares, hacía de forense, ejercía de médico militar con el reconocimiento médico de los quintos que iba a la mili…Los centros de salud fueron un adelanto muy importante, porque nos permitió trabajar en equipo, mientras que antes estabas tu solo ante la toma de cualquier decisión. Y además del trabajo en equipo nos permitió tener tiempo libre por las tardes y el fin de semana cuando no estábamos de guardia. Fue un adelanto.

–Al mismo tiempo que ejerce como doctor rural se empieza a implicar en campos más institucionales dentro de las entidades médicas.

–Efectivamente. Estuve casi una década del año 1992 o 1993 hasta el año 2000 en un programa del cáncer financiado por Europa, con médicos de toda la Unión. Cada país llevaba a cabo un tipo de trabajo, algunos por ejemplo la prevención del cáncer y el tabaquismo. En España nuestro programa trataba sobre la comunicación con el enfermo y la familia, cómo dar malas noticias en aspectos como el diagnóstico de cáncer o los cuidados paliativos. Se estaba empezando con el tema de la morfina. Nos reuníamos tres o cuatro veces al año e íbamos a Europa como expertos en cáncer de la Unión Europea.

–¿Cuándo empieza a ostentar cargos en los colegios profesionales?

–Me llama José María Rodríguez Vicente, que entonces era presidente del Colegio de Médicos de Zamora, para que le acompañara en su equipo. Inicialmente no pude porque estaba implicado en el programa del cáncer del que la hablaba, pero cuando terminé me incorporé al Colegio, donde fui vocal de Atención Primaria. Luego ocupé el mismo puesto pero a nivel autonómico de Castilla y León y después llegué a vocal nacional de Atención Primaria Rural, cargo que ostento en la actualidad. Y ahora recientemente, en la última reunión de Murcia soy vicepresidente de la Unión Europea de Médicos (UEMO). Desde febrero también formo parte dentro de la UEMO de la HTA, de evaluación de tecnologías de la salud y somos una organización consultiva del Consejo de Europa.

–¿Qué es la Unión Europea de Médicos Generales y de Familia de la que es ya vicepresidente?

–Es una asociación que se creó en el año 1967, de la que forman parte 30 países de toda Europa (acaba de incorporarse Macedonia del Norte), no sólo de la Unión. Están por ejemplo Suiza o Reino Unido, que son países europeos pero no de la Unión Europea. Se creó con la idea de proporcionar el máximo de formación y defender a los médicos de familia en Europa y unificar criterios. El definitiva, llevar a voz de los médicos.

–¿Todos los sistemas de medicina primaria de los países europeos son similares o existen grandes diferencias?

–Cada país tiene un sistema diferente. Aquí, en España, tenemos una sanidad pública cien por cien, excepto por ejemplo las mutualidades de funcionarios; hay países que están en el otro extremo, como Suiza, que es medicina privada cien por cien y después hay un sistema mixto entre público y privado en otros muchos países. En algunos puedes ir al médico pagando una parte del coste. Hay casos en los que, por ejemplo, para ir al especialista es obligatorio pasar por el médico de familia y en otros puedes acceder directamente a las especialidades hospitalarias.

–¿Cuáles funcionan mejor?

–Lo que sí está demostrado es que los países con una medicina de familia fuerte tienen una sanidad más potente. Porque el médico de familia es el más coste-efectivo: hacemos mucho trabajo a un coste mejor.

–¿Cómo se mide si una sanidad es más o menos robusta?

–Con indicadores. Con medicina de familia fuerte hay más prevención y menos ingresos hospitalarios. Se controla mejor a diabéticos, hipertensos, cualquier enfermo crónico, tienen menos descompensaciones y van menos al hospital. Se da mejor salud y además disminuyen los gastos y no se sobrecarga al hospital.

–¿Es el peligro de tener un sistema de Atención Primaria muy estresado, como está ahora en España, que no deja tiempo para hacer esa función de prevención y se centra en la asistencia?

–Claro. Necesitamos tiempo. Porque hay enfermedades que puedes ver en cinco minutos. Viene alguien con anginas, le miras la garganta, le das medicación o el antibiótico si es un paciente que lo necesita y ya está. Pero hay patologías donde no se puede hacer esto, como las mentales, los problemas de depresión o ansiedad, con los que no puedes estar cinco minutos, sino que necesitas más tiempo. Cuanto más tiempo estés con el paciente sale mejor tratado y menos medicalizado. Porque ese es también uno de los problemas que hay, la sobremedicalización, y el tiempo es fundamental.

–¿Qué asuntos son los que preocupan a los profesionales en Europa?

–En Europa la lucha está en el reconocimiento del médico de familia. De los 30 países de los que le hablaba que forman parte de la asociación, Medicina de Familia solo está reconocida como especialidad en 19. Es importante para que se valore en trabajo que hacemos y para ello necesita que esté al mismo nivel que otras especialidades.

–En España ya se consiguió: estaba el médico general y el especialista y ahora el médico de Familia es un facultativo especialista más.

–Ahora en España es una especialidad al mismo nivel que las hospitalarias. Y se está contratando a gente sin la especialidad, con lo cual no tiene los mismos criterios ni la misma formación.

–¿Hay escasez de médicos en Europa, como ocurre en España?

–Sí, la falta de médicos es un problema general en toda Europa, salvo algunos países puntuales, como Holanda o Dinamarca, donde no ocurre. La falta de médicos se debe a muchos factores: económicos o de prestigio de la medicina. Son más llamativas otras especialidades, piense en un neurocirujano, mientras el trabajo nuestro es más discreto. Pero claro, para evitar que esa persona que opera en neurocirujano tenga una hemorragia general es importante el trabajo del médico de familia. Tenemos poca visibilidad de cara a la sociedad y hay desconocimiento entre los estudiantes en las facultades, porque tú no puedes elegir lo que no conoces. Este último aspecto, por fortuna, creo que se está corrigiendo en España.

–Pero las plazas de Medicina de Familia siguen quedando para el final en la elección de especialidades tras el examen del MIR.

–No tanto, lo que pasa es que las plazas de Medicina de Familia son las que más se ofertan. Pero Familia es la cuarta o quinta especialidad más elegida en el MIR. Si de Cardiología o Neurología hubiera dos mil plazas, como hay de Familia, seguramente pasaría lo mismo. Si se exceptúan Dermatología o Cirugía Plástica que se suelen elegir las primeras, Medicina de Familia está también entre las más solicitadas.

–Reivindican más tutores de Primaria, que se pueda formar a los especialistas de Medicina de Familia en centros de salud rurales.

–Sí, pero aquí influyen también varias circunstancias. Aparte de tu trabajo tienes que dedicar tiempo a la docencia, y la gente está sobrecargada. Ni tienes tiempo ni está bien remunerado. La solución pasaría por descargar un poco de trabajo asistencial para dedicarte a formar. Y estamos pidiendo que cambien los criterios para que se pueda formar profesionales en los centros de salud rurales, porque aquí sólo se hace en Zamora y poco más. Pero gente de Toro, Benavente o Corrales puede tener formación, simplemente adaptando los criterios de sesiones clínicas o número de pacientes a la realidad, asociando varios centros de salud.

–¿Habría que cerrar consultorios locales para suplir la falta de médicos o hay que cambiar la organización y mantenerlos abiertos?

–Son temas políticos. Yo lo que digo es que hay que atender las necesidades de la población, eso es fundamental. Tu no puedes dejar a la población sin atender. Y la tienes que atender en el sitio donde mejor se pueda prestar esa atención. Eso por una parte. Otra cuestión es el tiempo, que es escaso y está muy cotizado y si hay pocos médicos, hay que hacerlo de la forma más rentable. Se tiene que desplazar el médico donde está el paciente cuando es necesario. Pero no recorrer 15 o 20 kilómetros para llegar a la consulta para ver a un paciente y renovar una receta.

–¿Para esos casos ha sido útil la consulta telefónica?

–Yo creo que si porque hay muchos temas que se pueden resolver así, renovación de recetas, partes de baja, unos análisis. Bien usado tiene su función, sin perder de vista que lo más importante es el cara a cara con el paciente. ¿Seguir con el mismo u otro sistema?. Los políticos tienen que tomar decisiones, pero….

–¿Les consultan a ustedes los políticos antes de tomar estas decisiones?

–Cuando están en la oposición. Después, cuando están en el Gobierno, se olvidan. En la oposición siempre nos dan a razón, cuando llegan al Gobierno dice, "si, pero".

–Se jubilan muchos médicos y salen muchos menos. ¿Hay que ampliar el cupo en las facultades?

–Hay que hacer una programación a 15- 20 años. Entonces, eso había que haberlo hecho antes. Porque si ahora sacas muchos médicos de las facultades te vas a encontrar que dentro de diez años te van a sobrar. Y formar a un médico cuesta mucho. El problema no es tanto aumentar las plazas sino cómo adaptarse a las nuevas necesidades de los médicos jóvenes. Porque una de las cosas que quieren es la conciliación de la vida familiar y laboral, quieren flexibilidad horaria, quieren hacer su trabajo pero que eso les permita tener su tiempo libre para dedicar a la familia y los amigos. Hay que buscar fórmulas para que la gente esté a gusto y la palabra clave es flexibilidad y autogestión del tiempo por parte del equipo, sus pacientes, sus enfermos.

–¿Tienen cada vez más carga burocrática?

–Se puede disminuir. Y puede haber una colaboración entre distintos profesionales para el trabajo que no sea el acto médico, que ese lo debe realizar el doctor. Y en España no somos los que peor estamos, hay otros países con mucha más carga burocrática.

–Telemedicina. ¿Funciona ya, lo ve práctico?

–Ese es el futuro y está ahí. Si tienes un reloj que te controla el ritmo cardiaco, la glucosa o si tienes una arritmia eso es muy importante, eso va a pasar. Pero mire, hay más de 300.000 aplicaciones, App, se salud en el mundo, pero sólo están validadas en torno al 20%, una mínima parte. Es decir, hay muchas App que no están validadas por profesionales. Son muy útiles, pero necesitan un control, como todo. Las App son el futuro, están ahí y se van a quedar, todo el mundo tendrá su teléfono móvil, su pulsera y ante una alarma se pondrá en contacto con el hospital y te dirá el médico: tiene una arritmia o vaya a urgencias rápido que está haciendo un infarto o no te preocupes, que es una bajada de azúcar. Si queremos que la población viva en los pueblos, eso es fundamental, no puede haber un médico en cada sitio. Eso va a llegar y es necesario que llegue.

–¿La reivindicación del 25% del presupuesto sanitario para Primaria aún no se ha conseguido?

–No. A los políticos les gustan más los aparatos, que suponen una inversión muy grande, pero quien salva vidas somos nosotros. Hacer una operación de alta tecnología es muy importante pero salvas a una persona, con ese mismo dinero en Primaria a lo mejor estas salvando muchas más. Todo es necesario, está claro, no digo que no, pero se ha de valorar el trabajo que hacemos porque está poco valorado.

–La gente vive cada vez más. ¿Es gracias a los médicos?

–Participamos en ello. Es la mejora de la calidad de vida, pero nosotros también influimos, Los hábitos higiénico dietéticos son importantes y la gente está cada vez más concienciada de llevar una vida sana. Pero los controles de los factores de riesgo, la prevención o el diagnóstico precoz es muy importante. También influye todo lo demás pero nosotros también tenemos una parte.

–Libertad del ejercicio profesional en interés de los pacientes. Aquí tenemos esos problemas.

–No, pero hay países, por ejemplo Portugal donde no todo el mundo tiene médico asignado, tiras del médico de la empresa y otras fórmulas, pero hay un millón de portugueses sin médico de familia.

–¿Consumimos demasiados medicamentos?

–La sobremedicalización de la sociedad es un aspecto importante, y la resistencia a los antimicrobianos. Algunas veces en las asambleas nuestras de la UEMO con gente de la Comisión Europea hablamos de estos temas y la verdad es que se está mejorando y España es uno de los sitios donde mejor se está haciendo la prescripción de los antibióticos de forma racional. Pero aún así queda trabajo por hacer. Se llama la prevención cuaternaria, es decir, prevenir el año hecho por la propia medicina: cuando das un antibiótico puedes curar la infección, pero también puede tener otros efectos secundarios. O cuando das algo para el colesterol. La prevención cuaternaria es valorar eso. Todas las sociedades científicas tiene el "no hacer" porque cuando haces algo que no está indicado es un riesgo para el paciente y un gasto para el sistema sanitario.