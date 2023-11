Diez empresas optan a evaluar si es viable reabrir el tren Ruta de la Plata en Zamora

Avanzan los trámites que determinarán si se pone de nuevo en marcha la conexión ferroviaria entre Plasencia y Astorga que pasa por Zamora y cuál será la alternativa de trazado que se elige.

Diez empresas optan a realizar el estudio de viabilidad que se tendrá en cuenta para adoptar esa decisión, que sacó a licitación el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) el pasado mes de septiembre. Se trata de las consultoras de ingeniería Aecom Spain DCS; la UTE Antea Iberolatam-Teirlog; Fulcrum planificación, análisis y proyecto; Intecsa-Inarsa; Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial; la UTE Proes Consultores- Deloitte Consulting; Pointec; Técnica y Proyectod, Tecopy y la UTE Spain Apia, AIE Multicriteri, MCRIT.

La Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria del Mitma ha admitido las diez propuestas que se han recibido y ha remitido a los técnicos la documentación aportada por las empresas para evaluarla y decidir a cuál se le adjudica.

La empresa seleccionada será la encargada de redactar el estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria entre Plasencia y Astorga con el que se pretende reactivar este corredor ferroviario de 340 kilómetros, cerrado en su totalidad desde hace casi cuatro décadas.

Es un paso importante, porque activa el proyecto, pero no es definitivo porque lo que se plantea es que se analice en ese estudio no solo las posibles alternativas de trazado, sino también si es rentable económicamente y socialmente devolver el tráfico ferroviario a esa línea. Al respecto, la Plataforma Ferroviaria Zamorana no tiene dudas de que el estudio será favorable y alentará esa reapertura.

El corredor del tren Ruta de la Plata pertenece a la Red Global de la red transeuropea y eso es lo que motiva que se estudie la posibilidad de recuperar las vías para "materializar ese corredor" en el horizonte de 2050, un plazo temporal que desde los colectivos impulsores de las movilizaciones se quiere acortar al menos en una década. También el plazo previsto para realizar ese estudio, que es de dos años, parece excesivo a los colectivos que promueven la reapertura, que creen que puede redactarse en un año en vez de en dos.

Análisis de las conexiones con plataformas logísticas y otros trazados

La previsión con la que se trabaja para su posible reapertura es la de una línea mixta, apta para el tráfico de viajeros y de mercancías, que toma como punto de partida la antigua línea ferroviaria entre Plasencia y Astorga, que de reabrirse constituiría "un nuevo eje ferroviario transversal, que conecta con la red ferroviaria existente y ya planificada", como con la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura o la Madrid-Galicia con la que se uniría en la estación de Zamora.

El pliego de condiciones del estudio pide que se analicen las posibles conexiones con terminales de mercancías y plataformas logísticas. tanto las existentes como las planificadas, como posibles generadoras de tráficos de mercancías. Además, se solicita a la adjudicataria, que tenga en cuenta los posibles tráficos ferroviarios de todo el oeste peninsular, con el fin de captar el de otros corredores, como el Madrid-Cádiz-Huelva, el Madrid-Salamanca-frontera portuguesa, el Madrid-Galicia o el que comunica Asturias con la capital de España.