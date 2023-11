El Museo de Baltasar Lobo a través de Internet. Esa es la filosofía que subyace en la nueva plataforma digital, que ofrece todo tipo de contenidos elaborados acerca del artista y también del contexto histórico, político y social en el que vivió uno de los grandes escultores del siglo XX.

La plataforma, que llena un vacío existente e implica poner al centro museístico en el siglo XXI, ofrece información tanto del propio museo, de la figura del escultor o de las próximas actividades previstas y alberga contenidos en diversos formatos, desde podcast, vídeo o piezas virtualizadas e interactivas en 360 grado, que ayudarán a entender mejor al artista Baltasar Lobo y su tiempo, así como a divulgar su legado entre todo tipo de público.

El apartado de podcast se desarrolla a través del canal Baltasar Lobo Radio, se subirán programas que se distribuyen a través de iVoox y contará con la colaboración de especialista en Arte y en Historia.

Contará con dos espacios por un lado, "Sonido del bronce", donde se acerca a las distintas etapas vitales del artista y los acontecimientos históricos que la marcaron y en su primera temporada recorrerá capítulos clave en la vida del Baltasar Lobo y de su mujer, Mercedes Guillén.

Además, en "Cápsulas", se dará voz a personas de diversos ámbitos que conocieron a Lobo o tuvieron una estrecha relación con su obra o a expertos que ayudarán a comprender al escultor, correspondiendo la primera al pintor Antonio Pedrero, según detalló la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas.

La plataforma, puesta en marcha desde la Fundación Baltasar Lobo, en Lobo Arte TV se colgarán testimonios de especialistas bautizados como "Miradas" que también se divulgarán al través de un canal propio de Youtube.

Perfiles en redes y logo

El nuevo espacio on line del Museo Baltasar Lobo, que ronda los 14.000 euros entre creación de la web y de su mantenimiento, presta atención a la comunicación a través de las redes sociales, habilitándose perfiles en X, Facebook e Instagram, para acercar los contenidos elaborados a un público amplio, sin distinción de edad, que puede estar interesado en la figura de Baltasar Lobo y en su obra, o que se siente atraído por la Historia y el Arte en el siglo XX.

En la plataforma puede conocerse las actividades programadas por la Fundación Baltasar Lobo, en "Actividades", como la proyección del cortometraje "Guernica, el último exiliado", el próximo 15 de noviembre a las 20.00 horas el salón de actos de La Alhóndiga, un acto que incluye un coloquio con la profesora de Arte y especialista en la vuelta a España de este cuadro, la historiadora del Arte, Genoveva Tusell García.

En este apartado también anunciar los talleres previstos en noviembre y diciembre para niños y adultos, con la posibilidad de solicitar la inscripción en el propio museo.

La web estrena un nuevo logo constituido por un cuadrado con un círculo en su centro donde "el cuadrado hace alusión al futuro museo y el círculo a las formas redondas de Lobo" describió la edil de Cultura.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, calificó la nueva web de "una buena herramienta de trabajo de apoyo" y supone, reconoció, hacer realidad uno de los "mayores sueños de este equipo de Gobierno y de la Fundación", materializado ahora en un "museo a través de Internet".

IU mantiene su planteamiento de trasladar las piezas a la Policía local

Las reuniones mantenidas hasta el momento por el grupo de trabajo, integrado por todos los partidos políticos con representación municipal, para estudiar el futuro del Museo Baltasar Lobo "no han cambiado el punto de vista" de IU sobre la idoneidad de trasladar el Museo de Baltasar Lobo al edificio del Ayuntamiento viejo.

Así lo reconoció la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, que indicó que "nada de lo que se ha comentado aportada nada nuevo que no se hubiera comentado", aseveró.

La edil remarcó que el grupo de IU apuesta por el espacio que en estos momentos alberga la sede de la Policía Municipal por "razones de sostenibilidad, de poder mantenerlo desde el punto vista económico, de desarrollar actividades interesantes para la ciudad y eso no implica tener 6.000 metros cuadrados … son criterios de racionalidad no de castillos en el aire".

Grupo de trabajo no vinculante

La munícipe también explicó que las conclusiones del grupo de trabajo no son vinculantes. "No es un dictamen", puntualizó al tiempo que precisó que los argumentos finales "irán a la comisión de Cultura y a partir ahí… ya se verá".

El grupo de trabajo, puesto en marcha por el actual equipo de Gobierno, por el momento ha escuchado a cuatro de un total de 15 expertos a los que se pedirá parecer sobre el lugar más idóneo para mostrar las obras del escultor que en la actualidad se exhiben en la Casa de los Gigantes, su segundo destino tras pasar por la céntrica iglesia románica de San Esteban.