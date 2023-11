Zamora sigue sumando apoyos a la concentración del sábado por el tren de la Ruta de la Plata

Cámara de Comercio, CEOE-Cepyme, Comisiones Obreras, Zamora 10, Federación de Asociación de Vecinos, Partido Popular, Prepal o UPL son los partidos y colectivos que han mostrado su apoyo a la concentración convocada para las 12.00 horas de este sábado en la Plaza de la Constitución para pedir la reapertura de la Ruta de la Plata.

El movimiento Corredor Oeste Ruta de la Plata ha sido el promotor de las concentraciones, que en Zamora se ha encargado de organizar la Asociación Ferroviaria Zamorana, no solo con la convocatoria, sino también con la promoción de encuentros y reuniones para recabar apoyos para esta movilización.

A la misma hora que en Zamora saldrán a la calle los ciudadanos en las concentraciones convocadas en Gijón, Astorga, Salamanca, Béjar, Hervás, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Zafra, Llerena, Huelva, Sevilla y Cádiz. En Benavente no se ha convocado concentración aunque sí hay un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a la de Astorga.

Recuperar el tren

«Recuperar el tren Ruta de la Plata ya» es el lema de la convocatoria, que incluye un comunicado en el que reivindica la inclusión del corredor en los planes del Eje Atlántico, en la red básica, con el fin de que su ejecución pueda acometerse antes de los plazos previstos en el plan de viabilidad que acaba de publicar el Gobierno, que recibe críticas por su largo plazo de ejecución y su cortedad de miras.

Tal y como explica el ingeniero técnico de Obras Públicas Xosé Carlos Fernández Díaz, de lo que se trata a la hora de plantearse la reapertura de la línea cerrada en 1985 es de «aprovechar buena parte de la línea antigua, pero modernizándola con algunas variantes, adoptando los actuales estándares de vía, apta para 240 kilómetros hora y electrificada, por la que podrán circular, tanto trenes de mercancías, como trenes de altas prestaciones, que ofrecerían Zamora-León en una hora y León-Salamanca en una hora y 20 minutos, en línea con los trenes que ya funcionan en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Galicia»

Este técnico opina que «los pasos dados oficialmente son muy descorazonadores. Con los medios que disponen hoy las Administraciones, conseguir la información que se precisa para realizar el estudio encargado, abundan los tres meses. Cualquier análisis de aspectos económicos, sociológicos, logísticos, costes, tráficos potenciales etc., que serán hechos por expertos diferentes, abundan los seis meses y la evaluación conjunta y el informe final no requerirá mas de 3 meses. Total, un año. ¿Cómo explica el Ministerio haber doblado ese tiempo que no sea para demorar conscientemente una decisión que sabe que debe de tomar?», opina Fernández Díaz a cuenta de los dos años de plazo del Estudio de Viabilidad del Ministerio.

Más argumentos

En el mismo sentido se están pronunciando las entidades que se han sumado a la convocatoria, respaldada por todos los grupos municipales con presencia en el Ayuntamiento de Zamora, desde Vox a Izquierda Unida.

Por ejemplo, Zamora10 «reclama al Gobierno español la solicitud urgente a la Comisión Europea para la inclusión del corredor ferroviario Ruta de la Plata en la Red Básica Ampliada del Corredor Atlántico de la RTE-T europea».

Zamora 10, «una vez más, viene denunciado reiteradamente la dramática situación económica y social por la que atraviesa la provincia de Zamora, afectada por un gravísimo problema de despoblación y falta de inversiones, que están provocando que ese territorio se convierta en un desierto demográfico, el epicentro de la llamada España Vaciada».

Por tanto, el colectivo de desarrollo «apoya todas las reivindicaciones de los colectivos convocantes y se suma por todo ello, a la concentración de este sábado».

«Desde la unidad necesaria de todas las instituciones y sociedad civil zamorana, estamos convencidos de que este es el camino para la consecución de los objetivos que procuren un cambio de rumbo para el desarrollo de nuestra provincia», concluye.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora apoya la reapertura y rehabilitación del Corredor Ruta de la Plata por la que llevamos luchando con otras Cámaras de Comercio desde hace tiempo, pues entendemos que la vertebración de nuestro territorio necesita la conexión del tráfico de mercancías del Norte de España a los puertos del sur, especialmente Algeciras, a través del corredor del Tren Ruta de la Plata que incluya el trazado por nuestra provincia».

El anuncio de la contratación del Estudio de Viabilidad «como primer paso nos parece positivo, y exigiremos al nuevo Gobierno de España que ejecute los plazos de forma inminente y que exija la financiación correspondiente a la Unión Europea», señala en un comunicado.