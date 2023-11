Una comedia de ciencia ficción, un musical para todos los públicos y, por supuesto, lo mejor de la cartelera, unas opciones de lo más variado para los usuarios registrados que quieran participar en los sorteos de esta semana.

Para empezar bien el fin de semana, el sábado 11 de noviembre a las 20:00 horas, el Teatro Ramos Carrión estrena "Satisfaccion" una comedia dirigida por Juanma Cifuentes que cuenta la loca historia de Rubén, que quiere viajar al pasado para arreglar el futuro, pero cuando lo hace descubre que su pasado no es tan idílico como lo recordaba y, por supuesto, no es tan fácil enderezarlo.

El domingo 12 a las 18:00h. es el turno de "Colombia ¡mi encanto!" un musical que hará las delicias de todos, un tributo a la exitosa película de Disney donde Mirabel y parte de su familia se tendrán que enfrentarse al poder del mal que quiere destruir los dones mágicos de los Madrigal.

En la pantalla grande, esta semana Multicines Zamora nos recomienda la película "Vidas pasadas", donde Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se separan cuando la familia de Nora emigra desde Corea del Sur. Dos décadas más tarde se reencuentran en Nueva York durante una semana que les enfrenta al amor, el destino y a las elecciones que componen una vida. Además, podrás disfrutar de otros títulos como "Five nights at Freddy's", una película de terror en la que un atormentado vigilante de seguridad comienza a trabajar en una pizzería, Freddy Fazbear's Pizza. Sin embargo, ya en su primer día se da cuenta de que no va a ser fácil sobrevivir al turno de noche o "Saben aquell", que narra la vida del mítico humorista Eugenio.

Sorteo Multicines Zamora

Sorteo "Satisfaction"

Sorteo "Colombia ¡mi encanto!"